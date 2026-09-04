هدف دشمن از جنگ شناختی تغییر ماهیت حضور مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمدنبی موسویفرد در خطبههای نماز جمعه این هفته اهواز در مصلای مهدیه امام خمینی (ره) این شهر اظهار کرد: دشمنان به دنبال ایجاد فضای دوقطبی در جامعه هستند، اما این توطئه با بصیرت ملت همواره ناکام مانده است.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی صورتگرفته برای اثربخشی بیشتر، اجتماعات سراسری به صورت هفتگی در شرق و غرب اهواز برگزار خواهد شد و در سایر روزهای هفته نیز این برنامهها با مشارکت گسترده مردم در سطح محلات استمرار خواهد داشت تا پیوند میان مردم و آرمانهای انقلاب حفظ شود.
امامجمعه اهواز با یادآوری حماسهآفرینیهای مردم در مناسبتهای مذهبی تصریح کرد: حضور مردم در این اجتماعات، میدانی برای اعلام مواضع و فریاد مطالبهگری است و آنچه این خیابانها را زنده و اثرگذار نگه میدارد، مدیریت هوشمند و نقشآفرینی فعال آحاد مردم است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پاسخهای قاطع نیروهای مسلح به تحرکات دشمن گفت: در شبهای اخیر بیش از یکصد نقطه از مواضع دشمن توسط نیروهای مسلح مقتدر ایران هدف قرار گرفت و این عملیات، پیامی واضح برای سردمداران آمریکا داشت.
موسویفرد با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در مناسبات بینالمللی و معادلات سیاسی، بازیگری اثرگذار است افزود: دشمنان بهخوبی دریافتهاند که جنگافروزی و مداخلات آنها نهتنها نفوذی در اراده ملت ایران ندارد، بلکه به پاشنه آشیلی برای خودشان در انتخابات داخلی آمریکا تبدیل شده است.
خطیب جمعه اهواز ادعاهای مطرحشده درباره وضعیت تنگه هرمز را جنگ روانی خواند و اظهار کرد: دشمن تلاش میکند القا کند شرایط تنگه هرمز به دوران قبل از جنگ بازگشته است در حالی که این موضوع با تدابیر نیروهای مسلح محقق نشده و جمهوری اسلامی همچنان بر تمامی تحرکات منطقه اشراف کامل و تسلط راهبردی دارد.
وی در پایان با تأکید بر لزوم وحدت و انسجام ملی تصریح کرد: نباید اجازه دهیم هیچ عاملی وحدت مردم را کمرنگ کند زیرا رمز پیروزی ما در این جنگ شناختی، گوشبهفرمان رهبری بودن و حفظ یکپارچگی در برابر فشارهای بیگانگان است.
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