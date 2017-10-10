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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۶

سریال‌های جدید در راه است

اقتباسی از «شازده حمام» برای سریال‌سازی/ فیلمنامه نوشته می‌شود

اقتباسی از «شازده حمام» برای سریال‌سازی/ فیلمنامه نوشته می‌شود

سریال «شازده حمام» با اقتباس از کتابی به همین نام به زندگی حسین پاپلی‌یزدی استاد مدعو دانشگاه سوربن می پردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، سریال «شازده حمام» این روزها در حال نگارش است و محمدرضا گوهری نویسندگی متن فیلمنامه آن را بر عهده دارد.

همچنین محمد مسعود تهیه کنندگی این سریال را بر عهده گرفته است که قرار است به زودی سریال «سرزمین کهن» یا «سرزمین مادری» نیز به تهیه کنندگی وی از شبکه سه سیما پخش شود.

سریال «شازده حمام» اقتباسی از کتابی با همین نام است که روایت خاطرات دوران کودکی حسین پاپلی یزدی در محله‌ای فقیرنشین در شهر یزد است که در دو جلد منتشر شده است. در این کتاب گوشه‌ای از اوضاع اجتماعی شهر یزد در دهه‌های ۱۳۳۰ توصیف می‌شود. پاپلی دانش‌آموخته‌ جغرافیا در ایران و استاد مدعو دانشگاه سوربن است.

کد مطلب 4109607
عطیه موذن

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