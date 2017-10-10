رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با فرمانده نیروی انتظامی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، حجت الاسلام محمدحسنی در این دیدار ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی و تقدیر از تلاش ها و مجاهدت های خالصانه، شبانه روزی، گسترده و اثربخش آحاد فرماندهان و کارکنان خدوم این نیروی مردمی و ولایتمدار گفت: احساس امنیت از خود امنیت بالاتر است و الحمدلله این احساس امنیت و آرامش در جامعه ما افزایش یافته که نشان دهنده عملکرد موفق و تاثیرگدار نیروی انتظامی است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در ادامه بر ضرورت افزایش همدلی و هم افزایی بین نیروهای مسلح برابر تدابیر حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا تاکید کرد و افزود: هفته نیروی انتظامی برای ما فرصت مغتنمی بود تا با دیدار صمیمانه با فرماندهان محترم این نیروی مقتدر و سرافراز، در جهت ارتقای هم افزایی و همدلی نیروهای مسلح گام برداریم.

سردار اشتری هم در این دیدار حضور حجت الاسلام محمدحسنی و همراهانشان در ستاد فرماندهی ناجا در هفته ای که به نام این نیرو نامگذاری شده است را موجب دلگرمی و قوت قلب فرماندهان نیروی انتظامی توصیف کرد و افزود: ما هم معتقدیم هرچقدر صمیمیت، همدلی و اتحاد بین نیروهای مسلح افزایش پیدا کند، یاس و نا امیدی دشمنان نظام مقدس اسلامی بیشتر خواهد شد.

سردار اشتری در ادامه با اشاره به ماموریت های متعدد و گسترده ناجا در سراسر کشور و ارتباط تنگاتنگ این نیرو با مردم تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که مردم در کنار پلیس احساس امنیت و آرامش داشته باشند و با توجه به نظرسنجی هایی که انجام شده الحمدلله امروز اعتماد مردم به نیروی انتظامی افزایش یافته است که این توفیقات به برکت خون شهدای والامقام ناجا و تلاش های مجدانه کارکنان غیور نیروی انتظامی و همکاری و همدلی مردم و سایر نیروهای مسلح با این نیروی خدمتگذار حاصل شده است.

در این دیدار همچنین سردار سلیمانی، معاون هماهنگ کننده، سردار منتظر المهدی، معاون اجتماعی، سردار فتحی زاده، جانشین معاون هماهنگ کننده و سردار صادقی، ریاست دفتر فرماندهی ناجا حضور داشتند.

گفتنی است، حجت الاسلام والمسلمین محمدحسنی پیش از دیدار با سردار اشتری، با سردار سرتیپ پاسدار عبدالله زاده، رئیس سازمان حفاظت و اطلاعات ناجا و سردار ایرجی، معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتطامی نیز دیدار و گفتگو کرد.