ابوترابی: پرونده «منا» و فرودگاه جده باید تا حصول نتیجه دنبال شود

ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پرونده فاجعه منا و ضرورت پیگیری آن با وجود موفقیت حج ۹۶ اظهار داشت: در توافقی که جمهوری اسلامی ایران با طرف سعودی برای برگزاری حج امسال داشته، یکی از مباحث آن موضوع پرونده منا بوده و علاوه بر آن، پرونده فرودگاه جده نیز مطرح شده است.

وی افزود: امسال تدبیر خوبی صورت گرفت و حج با عزت و احترام برگزار شد، اما مسئله حقوق احقاق نشده قربانیان فاجعه منا همچنان مطرح است و باید دنبال شود و تا جایی که ما اطلاع داریم، این پرونده در دست پیگیری است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ظاهراً در ادامه مذاکرات میان ایران و عربستان، موضوع دیه قربانیان فاجعه منا همچنان در دست پیگیری است.

ابوترابی درباره قبول نکردن مسئولیت فاجعه منا از سوی عربستان سعودی تا امروز، تصریح کرد: بر اساس گزارشی که مسئولان داده‌اند، ظاهراً مذاکرات خوبی در این رابطه صورت گرفته و البته باید توجه داشت که پذیرش مسئولیت فاجعه یک بحث است و پرداخت دیه قربانیان فاجعه نیز بحث دیگری است.

وی خاطرنشان کرد: چون در این رابطه موضوع اختلاف فتاوای آنها مطرح است، با هیأتی که جمهوری اسلامی به عربستان اعزام کرد، ظاهراً مذاکرات مقدماتی برای پرداخت دیه فاجعه منا صورت گرفته و تأکید ما نیز این است که این کار باید تا آخر و تا حصول نتیجه دنبال شود.