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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۱۶

پلی آف انتخابی جام جهانی روسیه؛

تساوی استرالیا و سوریه در نیمه نخست با گل‌های زودهنگام

تساوی استرالیا و سوریه در نیمه نخست با گل‌های زودهنگام

نیمه نخست بازی تیم‌های ملی فوتبال سوریه و استرالیا با نتیجه تساوی به اتمام رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال استرلیا و سوریه در چارچوب دیدار برگشت مرحله پلی آف انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸، در سیدنی به مصاف هم رفتند که نیمه نخست این بازی با نتیجه تساوی یک به یک به اتمام رسید.

سوریه خیلی زود و در دقیقه ۶ توانست روی اشتباه بازیکنان استرالیا، توسط عمر السوما به گل اول برسد ولی تیم کیهیل در دقیقه ۱۳ با یک ضربه سر توانست گل تساوی را به ثمر برساند.

استرالیا در ادامه موقعیت های دیگری برای گلزنی داشت ولی حملات این تیم ثمری نداشت.

بازی رفت دو تیم به میزبانی سوریه در مالزی با تساوی یک به یک تمام شده بود.

کد مطلب 4109986

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