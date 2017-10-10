  1. استانها
  2. مازندران
۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۳۴

رئیس سازمان صنعتف معدن و تجارت مازندران:

۱.۷ میلیارد ریال پرونده تخلف صنفی در مازندران تشکیل شد

۱.۷ میلیارد ریال پرونده تخلف صنفی در مازندران تشکیل شد

ساری – رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: شهریور ماه سالجاری تعداد ۱۱۴ واحد متخلف در مازندران شناسایی و بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال پرونده تخلف تشکیل شد.

محمد محمدپور عمران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا، در ماه گذشته از ۸۴۵ واحد خرده و عمده فروشی و شرکت های پخش بازدید صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد بازرسی ۱۱۴ واحد متخلف شناسایی شده اند، تصریح کرد: پرونده تخلف این واحدها به میزان یک میلیارد و ۷۷۹ میلیون و ۹۵۵ هزار ریال تشکیل و جهت صدور رأی به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است.

محمدپور افزود: در طی همین مدت و در راستای طرح نظارتی بر کمیت و کیفیت نان تعداد هزار و ۳۴۰ واحد خبازی نیز مورد بازرسی قرار گرفت که منجر به شناسایی ۱۴۰ واحد متخلف شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در پایان یادآور شد: پرونده تخلف این واحدهای خبازی به ارزش ۱۶۶ میلیون و ۵۰۳ هزار ریال تشکیل و برای صدور رأی به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است.

کد مطلب 4110033

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها