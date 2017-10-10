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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۷:۱۶

ساخت مجموعه های نمایشی در سازمان پدافند غیرعامل

ساخت مجموعه های نمایشی در سازمان پدافند غیرعامل

رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور خواستار همکاری رسانه ملی در زمینه آموزش و آگاهی بخشی راهکارهای مقابله با تهدیدات در تمامی ابعاد شد و از تولید سریال های جدید در این حوزه سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه چهاردهمین سالگرد تاسیس سازمان پدافند غیرعامل، سردار غلامرضا جلالی رییس این سازمان با حضور در جمع مدیران معاونت سیما از اهداف، برنامه ها و فعالیت های این مرکز سخن گفت.

سردار جلالی با قدردانی از همکاری های رسانه ملی از ساخت مجموعه ای نمایشی در زمینه فعالیت های این سازمان خبر داد.

وی با اشاره به مشکلات و مسایل مختلف گفت: جامعه امروزی ما با تهدیدات متعددی همچون فضای مجازی، گوشی های هوشمند، مواد غذایی تراریخته، لوازم آرایشی و بهداشتی غیر استاندارد و... روبه روست. شناسایی این تهدیدات از یکسو و آموزش و اطلاع رسانی آن به جامعه از سوی دیگر وظیفه ای خطیر به شمار می رود که به مدیران سیما محول شده است.

سردار جلالی با تبیین مفهوم پدافند غیرعامل تاکید کرد: عموم مردم آشنایی چندانی با دایره اختیارات سازمان پدافند غیرعامل ندارند و آن را سازمانی شبه نظامی و در برخی موارد نظامی می دانند در حالی که این سازمان وظیفه دارد تا از مردم در برابر حوادث و تهدیدهای طبیعی و غیرطبیعی محافظت کند.

رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور موضوعاتی نظیر استحکامات شهرها، زیرساخت ها، پدافند سایبری، مدیریت بحران ها و... را از مهمترین وظایف این سازمان دانست و عنوان کرد: حضور کارشناسان ما در برنامه های مختلف از حساسیت رسانه در زمینه آموزش و تبیین اقدامات پیشگیرانه خبر می دهد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با اطلاع رسانی صحیح، سطح هوشیاری جامعه در مورد تهدیدات مختلف اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی و... ارتقا یابد.

در این جلسه که به ریاست رضا پورحسین قایم مقام معاون سیما برگزار شد، مدیران این معاونت با تاکید برضرورت اطلاع رسانی در زمینه پدافند غیرعامل به رییس این مرکز قول همکاری های بیشتر دادند.

کد مطلب 4110361
عطیه موذن

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