مراسم وداع با پیکر مطهر شهید «پرویز قرایی» در دماوند برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع با پیکر پاک شهید تازه تفحص شده، «پرویز قرایی» شامگاه سه شنبه با حضور خانواده شهید و اقشار مختلف مردم در مسجد جامع دماوند برگزار شد.

بر اساس این گزارش، مراسم استقبال از پیکر مطهر این شهید بعد از ظهر سه شنبه در سپاه ناحیه دماوند برگزار شد.

لازم به ذکر است امام جمعه دماوند، با حضور در سپاه ناحیه دماوند، با خانواده شهید قرایی دیدار کرد.

حجت الاسلام والمسلمین کاظم فتاح دماوندی، در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: شهید پرویز قرایی از اهالی روستای «کالدشت» دماوند بود، که در عملیات والفجر ۹ منطقه سلیمانیه عراق در هشتم فروردین‌ماه سال ۱۳۶۵ به مقام شهادت نائل آمده و اکنون پس از ۳۱ سال شناسایی و تفحص شد و به میهن اسلامی بازگشت.

وی اضافه کرد: استقبال پرشور و باشکوه مردم مومن و قدر شناس شهرستان دماوند و حضور آن ها در مراسم وداع، به خوبی نشان دهنده عشق و علاقه آن ها به فرهنگ شهید و شهادت است.

امام جمعه دماوند افزود: اگر امروز امنیت و آسایش داریم، به برکت خون پاک شهدایی مانند شهید «قرایی» است.

وی با بیان این که راه شهدای دفاع مقدس هم چنان ادامه دارد، تاکید کرد: شهدای مدافع حرم، ادامه دهندگان راه شهدای دفاع مقدس هستند.

گفتنی‌ است مراسم وداع دیگری همراه با قرائت زیارت پرفیض عاشورا روز چهارشنبه ۱۹ مهر ماه از ساعت ۷:۳۰ صبح در مسجد «گلدشت پایین» برگزار می شود.

همچنین مراسم تشییع پیکر پاک شهید قرایی نیز روز چهارشنبه ۱۹ مهر از ساعت ۹ صبح از میدان امام خمینی(ره) تا میدان ۱۷ شهریور دماوند برگزار می شود.

مراسم خاکسپاری این شهید گران قدر پس از مراسم تشییع در امام زاده محمد شلمبه برگزار می شود.