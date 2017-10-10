به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، سرپرست گروه باستان شناسی در اشکفت اَزوئه (سَروَنجُق) استان کرمانشاه گفت: مهم‌ترین دستاورد کار تحقیقاتی در غاراَزوئه کشف دست‌افزارهای سنگی موسوم به موستری زاگرس به صورت درجا در لایه‌های زیرین این محوطه است که برای نخستین بار در منطقه اسلام‌آبادغرب کشف شده و حاکی از گسترش انسان‌های منقرض شده نئاندرتال تا دشت اسلام‌آبادغرب است.

الهام قصیدیان، از شناسایی حداقل ۲۶۵ غار و پناهگاه صخره‌ای در محدوده ۶ شهرستان غربی استان کرمانشاه نیز خبر داد و افزود: «در این میان ۱۰۰ مکان مربوط به شهرستان اسلام‌آباد است.

به گفته قصیدیان، نکته حائز اهمیت در این گمانه‌زنی مشخص کردن نقش کلیدی منطقه اسلام‌آباد غرب در میان دو قطب پارینه سنگی کشور یعنی دشت کرمانشاه و دشت خرم آباد است.

سرپرست گروه باستان شناسی در اشکفت اَزوئه (سَروَنجُق) استان کرمانشاه ادامه داد: دشت اسلام‌آباد غرب به عنوان حلقه ارتباطی این دو دشت، به صورت کُریدوری در انتقال و تبادل سنگ خام و سایر عناصر فرهنگی عمل کرده است.

وی با اشاره به ایجاد سه گمانه ۲ در ۱ و ۱ در ۱ متر به عمق‌های مختلف یک متر و یک متر ۳۰ سانتی‌متر در این فصل پژوهشی در اشکفت اَزوئه از کشف حداقل سه فاز زمانی مربوط به دوران تاریخی، دوره پارینه سنگی نوین و میانی خبر داد.

کار گمانه‌زنی و نجات‌بخشی لایه‌های باستانی در اشکفت اَزوئه (سَروَنجُق) در استان کرمانشاه در چارچوب طرح پژوهش‌های باستان‌شناسی مشترک میان بنیاد پژوهش‌های پارینه سنگی دیار مهر، مؤسسه پژوهش‌های فرگشت انسانی لورهیولم دانشگاه کمبریج بریتانیا، پژوهشکده باستان‌شناسی کشور و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان کرمانشاه انجام گرفته است.