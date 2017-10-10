قاتل جوان ۲۷ ساله در کمتر یک ساعت در شوش دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار حیدر عباس زاده با اعلام این خبر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰مبنی بر نزاع دسته جمعی و کشته شدن یک جوان ۲۷ ساله و مجروح شدن سه نفر از شهروندان در یکی از مناطق شهرستان شوش، بلافاصله عوامل انتظامی به محل درگیری اعزام شدند.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع دستورات و راهکارهای عملیاتی به کارآگاهان پلیس آگاهی ابلاغ شد.
سردار عباس زاده با بیان اینکه از همان لحظات اولیه کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی و بررسی آثار به جا مانده، محل اختفای قاتل فراری را در کمتر از یک ساعت شناسایی و با هماهنگی مراجع قضائی در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش دستگیر و یک قبضه اسلحه شکاری که متهم با آن اقدام به قتل کرده بود، کشف شد.
فرمانده انتظامی استان خوزستان با اشاره به اینکه متهم در تحقیقات پلیس به بزه انتسابی اعتراف و انگیزه قتل را اختلافات ملکی عنوان کرده است، افزود: متهم پس از تشکیل پرونده راهی مراجع قضائی شد.
سردار عباس زاده در خاتمه با تاکید بر برخورد قاطعانه با مخلان نظم و امنیت، گفت: پلیس وظیفه ذاتی خود می داند برای کشف جرائم از هیچ گونه کوشش و تلاشی دریغ نخواهد کرد.
اهواز - فرمانده انتظامی استان خوزستان از شناسایی و دستگیری قاتل فراری در کمتر از یک ساعت در شهرستان شوش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار حیدر عباس زاده با اعلام این خبر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰مبنی بر نزاع دسته جمعی و کشته شدن یک جوان ۲۷ ساله و مجروح شدن سه نفر از شهروندان در یکی از مناطق شهرستان شوش، بلافاصله عوامل انتظامی به محل درگیری اعزام شدند.
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