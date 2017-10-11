به گزارش خبرگزاری مهر، در مسابقه مشاعره «پروانه ها» نوجوانان گروه‌بندی می شوند و با یکدیگر به رقابت می پردازند. در هر قسمت این برنامه چهار نوجوان حضور دارند و در سه بخش به رقابت با یکدیگر می پردازند.

طبق فراخوانی که در ماه گذشته توسط شبکه هدهد اعلام شد، نوجوانان بسیاری که در زمینه شعر فعالیت مستمر داشتند ثبت نام کردند که پس از برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه حضوری، ۶۰ نفر برگزیده شدند. در قسمت پایانی این برنامه سه نفر برگزیده نهایی مشخص می شوند.

«پروانه ها» برنامه ای است ۲۱ قسمتی که از امروز ۱۹ مهر به صورت روزانه در ساعت های ۱۰:۴۵ و ۱۷:۱۵ روی آنتن شبکه هدهد فارسی می رود.

شبکه هدهد که توسط دفتر آیت الله سیستانی راه اندازی شده و از طریق ماهواره فعالیت می‌کند در این چند سال تولیداتی در حوزه کودک و نوجوان داشته و از بدو افتتاح و شروع فعالیت به تولید برنامه و کلیپ‌های موسیقی با هدف آموزش و ترویج آموزه‌های اسلامی پرداخته است.