کشف ۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان کنگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رهام رضایی اظهار داشت: ماموران پاسگاه انتظامی شیرینو در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی، در پی اخبار واصله مبنی بر قاچاق سوخت بوسیله یک دستگاه ایسوزو در محور گله دار به شهر سیراف، رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی بیان کرد: ماموران با افزایش گشت‌های هدفمند در محورهای مواصلاتی و ورودی روستای شیرینو، خودرو مورد نظر را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگان افزود: ماموران با رعایت اصول ایمنی خودرو مورد نظر را متوقف کرده و در بازرسی از خودرو مقدار پنج هزار لیتر گازوئیل قاچاق را کشف و ضبط کردند.

سرهنگ رضایی اضافه کرد: طبق نظر کارشناسان ارزش سوخت کشف شده ۱۰۰ میلیون ریال است که در این راستا یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.