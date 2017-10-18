استقلال و پرسپولیس از دو تیم عربی ۱۲ گل خوردند/مسئولان در خوابند!

به گزارش خبرنگار مهر، تنها نماینده باقی مانده کشورمان در رقابت‌های فصل ۲۰۱۷-۲۰۱۶ لیگ قهرمانان آسیا با پذیرفتن شکست در مجموع دو بازی رفت و برگشت مقابل الهلال عربستان از گردونه این مسابقات کنار رفت تا حسرت باشگاه‌های ایرانی برای قهرمانی آسیا همچنان ادامه داشته باشد.

پرسپولیس درحالی در مجموع دو بازی رفت و برگشت مقابل الهلال با نتیجه ۶ بر ۲ مغلوب شد که رقیب سنتی این تیم هم چندی پیش مقابل یک تیم عربی دیگر به اسم العین امارات با نتیجه مشابه ۶ بر ۲ مغلوب شده بود. در واقع سرخابی‌های تهران در شرایطی مشابه اما در دو مرحله متفاوت و در مقابل تیم‌هایی که خصوصیات مشترکی با هم داشتند شکست خوردند و از مسابقات کنار رفتند.

* نتایج مشابه رفت و برگشت

​گرچه استقلال در یک بازی با نتیجه ۶ بر یک مغلوب تیم العین شد، اما با توجه به پیروزی خانگی یک بر صفر آبی پوشان، شکست این تیم مقابل العین در مجموع دو بازی رفت و برگشت با نتیجه ۶ بر ۲ ثبت شد. پرسپولیس هم در مجموع دو بازی رفت و برگشت با نتیجه ۶ بر ۲ مقابل الهلال تن به شکست داد.

* ستاره‌های دو تیم قاتل سرخابی ها

چه کسی است که بتواند نقش دو ستاره العین و الهلال را شکست های پرگل این دو تیم مقابل حریفان عربی‌اش انکار کند. عمر عبدالرحمان و عمر الخربین دو مهاجم و دو ستاره که به تنهایی نقش مهمی در ثبت شکست های سنگین سرخابی‌های تهران مقابل العین و الهلال داشتند. عبدالرحمان ۳ و الخربین ۵ گل وارد دروازه این دو تیم کردند.

* ورزشگاه خانگی و ورزشگاه بی طرف

شکست سنگین استقلال مقابل حریف قدرتمندش العین در حالی شکل گرفت که تیم العین در ورزشگاه خانگی خودش مقابل استقلال بازی کرد. اما الهلالی‌ها در یک ورزشگاه بی طرف موفق به شکست دادن پرسپولیس شدند تا این یکی از تفاوت های فاحش دو تیم باشد.

* هر دو گل یک بازیکن

سرخابی‌ها در مجموع دو بازی رفت و برگشت هر یک دو گل به تیم حریف زدند که هر دو گل هر دو تیم را یک بازیکن زد. هر دو گل استقلال مقابل العین را کاوه رضایی زد و هر دو گل پرسپولیس مقابل الهلال را گادومین منشا به ثمر رساند.

* غایبان دو تیم

آبی پوشان در دیدار مقابل العین واقعا خلع سلاح شده بودند. آنها تقریبا همه هافبک‌های شان را در اختیار نداشتند. امید ابراهیمی، امید نورافکن و فرشید اسماعیلی از ابتدا در اختیار منصوریان نبودند و فرشید اسماعیلی هم در همان دقایق ابتدایی بازی آسیب دید تا استقلال عملا بدون هافبک میانی و دفاعی بازی را ادامه دهد.

پرسپولیس هم در دیدار رفت که با نتیجه ۴ بر ۲ مغلوب شد غایبان سرشناسی داشت. از طارمی و کامیابی نیای محروم تا سید جلال حسینی نیمکت نشین. سرخ پوشان در دیدار برگشت هم طارمی و ماهینی را به دلیل محرومیت و احمدزاده را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشتند.

* برد، باخت و مساوی

هر دو تیم در مجموع دو بازی رفت و برگشت با نتیجه ۶-۲ مغلوب حریفان خود شدند. استقلال از این دو بازی یک بازی را برنده از زمین خارج شد و در یک بازی هم بازنده زمین را ترک کرد. پرسپولسیی‌ها در یک بازی بازنده میدان را ترک کردند و در یک بازی هم با نتیجه مساوی از زمین خارج شدند.

* مسئولان فوتبال در خواب!

این شکست ها زنگ خطر بزرگی است که برای فوتبال ایران به صدا درآمده است. در حالی که فوتبال ایران از نظر امکانات و ساختار از کشورهای حاشیه خلیج همیشه فارس بسیار عقب است و در همه این سالها دل خوش به کیفیت فنی بازیکنانمان بودیم، حالا تیم های عربی بازیکنانی در اختیار دارند که یک تنه تکلیف نتیجه بازی را مشخص می کنند.

آنها بازیکنان با کیفیت در اختیار دارند و ما با بی تدبیری و سوء مدیریت بازیکنان خوبی را هم که در اختیار داریم از دست می دهیم(پرونده مهدی طارمی و ...). اینکه چه زمانی قرار است مسئولان فوتبال ایران از خواب بیدار شوند و فکری به حال ۲۴ سال قهرمان نشدن ایران در لیگ قهرمانان آسیا کنند مشخص نیست و ظاهرا کسی دلش به حال این فوتبال نمی سوزد.