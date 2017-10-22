به گزارش خبرنگار مهر، علی جمادی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در شهرستان کنگان اظهار داشت: دستگاه قضایی عزمی جدی برای مقابله با پدیده زمین‌خواری دارد و برخورد شدید و قاطع در این زمینه صورت می‌گیرد.

وی از رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری با قید فوریت خبر داد و اضافه کرد: هیچ‌گونه اغماضی در برخورد با پدیده زمین خواری نخواهیم داشت و با جدیت از حقوق بیت‌المال دفاع می‌کنیم.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به اینکه دستگاه قضایی با نهایت دقت و اعمال کامل قانون در این زمینه رفتار می‌کند، افزود: در پرونده زمین‌خواری کنگان مستندات تدوین و ارائه می‌شود و شاهد رسیدگی سریع به این موضوع خواهیم بود.

مدیرکل بازرسی استان بوشهر نیز در این نشست به افزایش قیمت زمین‌های شهرستان کنگان با حضور صنعت در این منطقه اشاره کرد و گفت: این موضوع باعث شده تا برخی افراد به دنبال تصرف عدوانی اراضی در این منطقه باشند.

غلامحسین کرمی با اشاره به تصرف هفت‌هزار متر مربع از بستر دریای کنگان و ۳۰۰ پلاک در این شهرستان توسط زمین‌خواران، خاطرنشان کرد: پرونده‌هایی برای بازگرداندن این اراضی تشکیل شده و رسیدگی انجام می‌شود.

وی ارزش زمین‌های تصرف شده توسط سودجویان را هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: شاهد تخلفات گسترده‌ای در زمینه زمین‌خواری، کوه‌خواری، دریاخواری در شهرستان کنگان هستیم که با تلاش دستگاه قضایی به صورت جدی با این موضوع برخورد می‌شود.