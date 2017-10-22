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۳۰ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۵۱

رئیس کل دادگستری بوشهر:

پرونده‌های زمین‌خواری استان بوشهر با فوریت رسیدگی می‌شود

پرونده‌های زمین‌خواری استان بوشهر با فوریت رسیدگی می‌شود

بوشهر - رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: پرونده‌های زمین‌خواری استان بوشهر با فوریت رسیدگی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جمادی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در شهرستان کنگان اظهار داشت: دستگاه قضایی عزمی جدی برای مقابله با پدیده زمین‌خواری دارد و برخورد شدید و قاطع در این زمینه صورت می‌گیرد.

وی از رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری با قید فوریت خبر داد و اضافه کرد: هیچ‌گونه اغماضی در برخورد با پدیده زمین خواری نخواهیم داشت و با جدیت از حقوق بیت‌المال دفاع می‌کنیم.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به اینکه دستگاه قضایی با نهایت دقت و اعمال کامل قانون در این زمینه رفتار می‌کند، افزود: در پرونده زمین‌خواری کنگان مستندات تدوین و ارائه می‌شود و شاهد رسیدگی سریع به این موضوع خواهیم بود.

مدیرکل بازرسی استان بوشهر نیز در این نشست به افزایش قیمت زمین‌های شهرستان کنگان با حضور صنعت در این منطقه اشاره کرد و گفت: این موضوع باعث شده تا برخی افراد به دنبال تصرف عدوانی اراضی در این منطقه باشند.

غلامحسین کرمی با اشاره به تصرف هفت‌هزار متر مربع از بستر دریای کنگان و ۳۰۰ پلاک در این شهرستان توسط زمین‌خواران، خاطرنشان کرد: پرونده‌هایی برای بازگرداندن این اراضی تشکیل شده و رسیدگی انجام می‌شود.

وی ارزش زمین‌های تصرف شده توسط سودجویان را هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: شاهد تخلفات گسترده‌ای در زمینه زمین‌خواری، کوه‌خواری، دریاخواری در شهرستان کنگان هستیم که با تلاش دستگاه قضایی به صورت جدی با این موضوع برخورد می‌شود.

کد مطلب 4121475

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