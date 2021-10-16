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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۹:۳۹

رئیس کل دادگستری استان بوشهر:

۶۳۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی در شهرستان دیر رفع تصرف شد

۶۳۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی در شهرستان دیر رفع تصرف شد

بوشهر- رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: بیش از ۶۳۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی در شهرستان دیر رفع تصرف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جمادی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طبق صدور آرای قطعی صادره در شهرستان کنگان و تجدید نظر استان بوشهر ۶۳۰ هکتار از اراضی ملی، رفع تصرف و بیت المال اعاده شده است.

رئیس کل دادگستری بوشهر بیان داشت: شخصی که مبادرت به تصرف، سند سازی و فروش این اراضی کرده بود نیز محکوم شد.

جمادی با اشاره به اهتمام ویژه در برخورد با پدیده زمین خواری اظهار داشت: مطابق دستور اکید ریاست قوه قضائیه مبنی بر برخورد قاطع با پدیده زمین خواری، عزم جدی در مسئولین قضائی وجود دارد تا با قاطعیت و به جدیت با زمین خواران مقابله شود.

وی تصریح کرد: در راستای برخورد قاطع با پدیده زمین خواری هیچ‌گونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.

کد مطلب 5328493

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    نظرات

    • هم استانی IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      بسم الله الرحمن الرحیم/ با سلام در خبر آمده زمین خواری در دیر اتفاق افتاده و رای قاطع در کنگان صادر شده یعنی چه؟ مگر دیر خودش دادگستری ندارد؟

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