به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، از جمع ۹۹ اثر مستند زیستمحیطی و حیاتوحش ارایه شده به دبیرخانه یازدهمین جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت»، ۷۲ فیلم مستند کوتاه تا ۴۵ دقیقه و ۲۷ فیلم مستند بلند بالای ۴۵ دقیقه هستند.
برخی از این فیلمهای مستند عبارتند از بند آب، بند خاک (فرهاد ورهرام)، هیوا (ابراهیم سعیدی)، ما زنده به آبیم (محمدسعید محصصی)، در گرداب انقراض (فتحالله امیری)، سمفونی سیمرغ (مهدی نورمحمدی)، ماهور، برفی که بود (عبدالخالق طاهری)، کمجان (رضا خوشدلراد)، رودنامهخوانی (فرشاد احمدیدستگردی)، بیگدار (علیرضا دهقان)، قصه آب تهران (فخرالدین سیدی)، باشگاه حیوانات (هادی آفریده)، سه مرد و یک دریاچه (جمشید خوشدل)، رافائل (رشاد بالف)، محیطبانان دنا (شریف اسلامی)، دود (محمد احسانی)، ژئوپارک سیمره (حجتالله حافظی)، جنگل نفسهای آخر، در قلب کومش (یاسر طالبی)، آب سوخته (مرتضی مطوری)، من بلوطم، اگر باران (خسرو حیدری)، سازنده رود (سیدهاشم مرتضویان)، ۱۳ (کتی جهانگیری)، نیستگاه (امیر بابازاده)، زنان تالاب (شهره سجادیه)، تالاب جازموریان (فرهنگ خاتمی)، روزگاری بختگان (آزاده دهقانی)، روان آب (مهرداد مصدق)، بادام باران، عروس کویر (عباس مهاجران)، قزلشیر (جمشید مجددی)، فقدان (آبان عسگری)، آرنگ کوچ (جمال اسکویی) و ...
نمایش هر یک از فیلمهای یادشده در جشنواره «سینماحقیقت» منوط به آرای هیات انتخاب بخش مسابقه ملی جشنواره است.
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی، یازدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران با عنوان «سینماحقیقت» را طی روزهای ۱۹ تا ۲۶ آذرماه ۱۳۹۶ با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی(ع) است در شهر تهران برگزار می کند.
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