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۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۰۴

تسلیت وزیر ورزش در پی درگذشت ابراهیم آشتیانی

تسلیت وزیر ورزش در پی درگذشت ابراهیم آشتیانی

وزیر ورزش وجوانان در پیامی در گذشت ابراهیم اشتیانی پیشکسوت نامی تیم پرسپولیس را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر،   متن پیام مسعود سلطانی فر به این شرح است:

«کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو
الجلال و الاکرام

از شنیدن خبر درگذشت ابراهیم آشتیانی پیشکسوت ورزش و فوتبالیست بااخلاق تیم ملی ایران بسیار متاثر شدم، اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده بزرگ ورزش کشور و باشگاه پرسپولیس، از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی و برای خانواده آن زنده یاد صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم.»

به گزارش خبرنگار مهر،  ابراهیم آشتیانی بازیکن پیشین تیم فوتبال پرسپولیس که سابقه حضور در هیات مدیره این باشگاه و سرپرستی تیم فوتبال سرخپوشان را نیز دارد امروز سه‌شنبه در سن ۷۱ سالگی به دیار باقی شتافت.

کد مطلب 4123546

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