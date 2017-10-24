تسلیت وزیر ورزش در پی درگذشت ابراهیم آشتیانی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام مسعود سلطانی فر به این شرح است:



«کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو

الجلال و الاکرام

از شنیدن خبر درگذشت ابراهیم آشتیانی پیشکسوت ورزش و فوتبالیست بااخلاق تیم ملی ایران بسیار متاثر شدم، اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده بزرگ ورزش کشور و باشگاه پرسپولیس، از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی و برای خانواده آن زنده یاد صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم.»

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم آشتیانی بازیکن پیشین تیم فوتبال پرسپولیس که سابقه حضور در هیات مدیره این باشگاه و سرپرستی تیم فوتبال سرخپوشان را نیز دارد امروز سه‌شنبه در سن ۷۱ سالگی به دیار باقی شتافت.