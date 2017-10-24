۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۳۴

میرزاده با اشاره به جمع بندی گزارش صندوق ذخیره فرهنگیان؛

حضور فرشیدی درکمیسیون آموزش وتحقیقات برای پاسخ درباره صندوق ذخیره

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، از حضور محمود فرشیدی وزیر اسبق آموزش و پرورش در جلسه امروز این کمیسیون برای پاسخ درباره صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد.

سیدحمایت میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه صبح امروز این کمیسیون اظهار داشت: پیش از این مقرر شده است تمام وزرای اسبق آموزش و پرورش و مسئولین مرتبط با صندوق ذخیره فرهنگیان که در حدود ۲۰ سال فعالیت صندوق ذخیره مسئولیت داشته اند، در کمیسیون حاضر شوند و به سوالات مرتبط با تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره پاسخ دهند.

وی افزود: برای تمام وزرای سابق و مدیران صندوق ذخیره و بانک سرمایه دعوتنامه فرستاده شده است  اما  امروز فقط آقای محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش دولت نهم به همراه مدیران زمان خود که مسئولیت صندوق ذخیره را داشته اند در کمیسیون حضور یافتند و سایر مدعوین هم امکان حضور نداشتند که دعوت از آنها به جلسات آینده موکول شد.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: حضور وزرای سابق و مدیران گذشته وزارت آموزش و پرورش لزوما به معنای اتهام به آنها در موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان نیست بلکه از آنها به عنوان مطلع و برای کمک به شفاف تر شدن اطلاعات دعوت شده است؛ البته در این میان ممکن است در رابطه با شخص و اشخاصی موضوعات خاصی مطرح باشد که آن هم باید در مسیر خودش پیگیری شود.

میرزاده درباره زمان جمع بندی و ارائه گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به صحن مجلس با توجه به پایان مهلت تمدید شده تحقیق و تفحص (پایان مهرماه) گفت: مهلت تمدید شده برای کمیته تحقیق و تفحص بوده و کمیته هم کارش را به پایان رسانده و گزارش را به کمیسیون آموزش و تحقیقات داده است.

وی افزود: حالا نوبت کمیسیون آموزش است که با دریافت و جمع بندی اطلاعات، گزارش را تصویب و برای قرائت، به صحن مجلس ارائه دهد.

