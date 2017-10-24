حضور فرشیدی درکمیسیون آموزش وتحقیقات برای پاسخ درباره صندوق ذخیره

سیدحمایت میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه صبح امروز این کمیسیون اظهار داشت: پیش از این مقرر شده است تمام وزرای اسبق آموزش و پرورش و مسئولین مرتبط با صندوق ذخیره فرهنگیان که در حدود ۲۰ سال فعالیت صندوق ذخیره مسئولیت داشته اند، در کمیسیون حاضر شوند و به سوالات مرتبط با تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره پاسخ دهند.

وی افزود: برای تمام وزرای سابق و مدیران صندوق ذخیره و بانک سرمایه دعوتنامه فرستاده شده است اما امروز فقط آقای محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش دولت نهم به همراه مدیران زمان خود که مسئولیت صندوق ذخیره را داشته اند در کمیسیون حضور یافتند و سایر مدعوین هم امکان حضور نداشتند که دعوت از آنها به جلسات آینده موکول شد.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: حضور وزرای سابق و مدیران گذشته وزارت آموزش و پرورش لزوما به معنای اتهام به آنها در موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان نیست بلکه از آنها به عنوان مطلع و برای کمک به شفاف تر شدن اطلاعات دعوت شده است؛ البته در این میان ممکن است در رابطه با شخص و اشخاصی موضوعات خاصی مطرح باشد که آن هم باید در مسیر خودش پیگیری شود.

میرزاده درباره زمان جمع بندی و ارائه گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به صحن مجلس با توجه به پایان مهلت تمدید شده تحقیق و تفحص (پایان مهرماه) گفت: مهلت تمدید شده برای کمیته تحقیق و تفحص بوده و کمیته هم کارش را به پایان رسانده و گزارش را به کمیسیون آموزش و تحقیقات داده است.

وی افزود: حالا نوبت کمیسیون آموزش است که با دریافت و جمع بندی اطلاعات، گزارش را تصویب و برای قرائت، به صحن مجلس ارائه دهد.