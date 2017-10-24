به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، انگاره با بهره‌گیری از هنر و معماری ایرانی – اسلیمی و تلفیق هندسه توانسته تجربه‌ای ناب و خاص را به تصویر بکشد. در هر مرحله از بازی، الگوریتم خاصی به شما نشان داده می‌شود که باید با اشکال هندسی که در صفحه حضور دارد، آن را پیاده کنید.

گیم‌پلی متفاوت بازی نقطه قوت آن به شمار می‌رود، به نوعی که شاید تا به حال نمونه چنین چیزی را تجربه نکرده باشید. جدا از گیم‌پلی متفاوت و جذاب بازی، گرافیک بازی و ترکیب‌بندی‌های اشکال هندسی و همین‌طور استفاده از رنگ‌های پویا، جذابیت بصری خاصی به آن بخشیده است. اما در کنار این‌ها، شاید یکی از نکاتی که در تریلرهای انگاره هم نظر همگان را جلب کرده بود، موسیقی بی‌نظیر آن باشد. موسیقی این بازی که توسط مسلم رسولی آماده‌سازی شده است، با استفاده از سازهای ایرانی حس خوبی به مخاطبان منتقل می‌کند.

انگاره تا قبل از انتشار در رویدادهای مختلفی شرکت کرده و توانسته نظرات مثبتی اخذ کند. این بازی موفق شد در سه بخش در ششمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران جایزه ببرد. علاوه بر آن موفق شد تا در رویداد بین‌المللی TGC نیز عملکرد خوبی از خود نشان دهد و جایزه کسب کند. در کنار بازخوردهای مثبت داخلی، این بازی توانسته در خارج از کشور نیز نظر افراد زیادی را به خود جلب کند. جاناتان بلو یکی از بازی‌سازان مستقل بسیار شناخته شده در دنیا، انگاره را یک بازی جادویی توصیف کرده و عقیده دارد که همه باید این اثر را تجربه کنند. سایت مشهور پالیگان نیز در وصف این بازی از کلمه متحیرکننده استفاده کرده و این عنوان را اثری قوی نام نهاده است.

شبکه جهانی استیم نیز در روز نخست انتشار این بازی آن را در لیست بازی‌های جدید و جذاب قرار داد. علاقه‌مندان می‌توانند این بازی را از فروشگاه استیم یا مارکت دیجیتالی و ایرانی هیولا دریافت کنند.