به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رجیستر، ویروسی به نام بد رابیت( Bad Rabbit )به رایانه های قاره اروپا حمله کرده و آنها را قفل کرده است.

هکرها به کاربران این رایانه ها اعلام کرده اند که دستگاه و اطلاعات آنها رمزگذاری شده است. در ادامه از کاربران خواسته شده ۲۱۰ پوند به شکل پول مجازی بیت کوین باج پرداخت کنند تا دوباره اطلاعات خود را به دست بیاورند.

طبق گزارش کسپراسکای به نظر می رسد روسیه هدف این بدافزار بوده است. اما رایانه هایی در اکراین، ترکیه و آلمان نیز دچار آن شده اند.

سخنگوی این شرکت امنیت سایبری در همین راستا گفت: تا این لحظه فقط می دانیم که باج افزار Bad Rabbit چند رسانه روسی را آلوده کرده است. خبرگزاری Interfax و Fontanka.ru از قربانیان آن هستند. از سوی دیگر به نظر می رسد فرودگاه بین المللی Odessa نیز از حمله سایبری به سیستم اطلاعاتی خود خبر داده اما هنوز ماهیت آن مشخص نشده است.

این بدافزار از طریق وب سایت های هک شده رسانه های روسی رایانه ها را مبتلا کرده است. طبق تحقیقات ما این حمله ای هدفمند علیه شبکه های شرکتی است و روش آن نیز مشابه حملهExPetr است.

علاوه بر این موارد سیستم مترو در شهر کیف روسیه نیز از حمله سایبری خبر داده بوده است.

به گفته کارشناسان این ویروس با ظاهر آپدیت Windows Flash در رایانه ها ظاهر می شود و کاربران متقاعد می کند تا آن را روی رایانه های خود نصب کنند.