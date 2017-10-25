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۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۰۷

معاون هماهنگ کننده سپاه امیرالمومنین(ع) استان ایلام خبر داد:

آمادگی اسکان ۱۱ هزار زائر در شهر ایلام

آمادگی اسکان ۱۱ هزار زائر در شهر ایلام

ایلام-معاون هماهنگ کننده سپاه امیرالمومنین(ع) استان ایلام از آمادگی اسکان ۱۱ هزار زائر در شهر ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قدرت کریمیان امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با هماهنگی و تعامل اعضای ستاد اربعین شهرستان ۳ ایستگاه صلواتی برای زائرین عزیز حسینی (ع) در میدان ارغوان جهت مسیر رفت و ایستگاه کمربندی شرقی شهر ایلام نرسیده به تونل دوقلوی چغاسبز،جهت مسیر برگشت و ایستگاهی نیز در شهر چوار جهت پذیرایی از زوار اربعین در نظر گرفته شده است.

وی گفت: کمیته اسکان آمادگی اسکان شبانه ۱۱ هزار زائر را دارد و هماهنگی های لازم در این خصوص به عمل آمده است.

کریمیان افزود: هماهنگی لازم با حدود ۲۴۰ آشپز خانه خانگی نیز انجام شده و در روزهای آینده با همکاری همکارانمان در بهداشت و درمان کلاس آموزشی ویژه این افراد نیز برگزار می شود.

کد مطلب 4124280

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