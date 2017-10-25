آمادگی اسکان ۱۱ هزار زائر در شهر ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قدرت کریمیان امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با هماهنگی و تعامل اعضای ستاد اربعین شهرستان ۳ ایستگاه صلواتی برای زائرین عزیز حسینی (ع) در میدان ارغوان جهت مسیر رفت و ایستگاه کمربندی شرقی شهر ایلام نرسیده به تونل دوقلوی چغاسبز،جهت مسیر برگشت و ایستگاهی نیز در شهر چوار جهت پذیرایی از زوار اربعین در نظر گرفته شده است.

وی گفت: کمیته اسکان آمادگی اسکان شبانه ۱۱ هزار زائر را دارد و هماهنگی های لازم در این خصوص به عمل آمده است.

کریمیان افزود: هماهنگی لازم با حدود ۲۴۰ آشپز خانه خانگی نیز انجام شده و در روزهای آینده با همکاری همکارانمان در بهداشت و درمان کلاس آموزشی ویژه این افراد نیز برگزار می شود.