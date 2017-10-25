به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، سید حسن صدوق، رئیس دانشگاه به منظور شرکت در اجلاس همکاری های دانشگاههای برتر ایران و روسیه، تهران را به مقصد مسکو ترک کرد. دانشگاه شهید بهشتی ریاست کارگروه همکاری های دانشگاهی ایران و روسیه را عهده دار است.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی و هیأت همراه خردادماه سال جاری، طی بازدید از دانشگاه معدن سن ­پترزبورگ فدراسیون روسیه، ضمن آشنایی با امکانات، ساختار و موزه دانشگاه، با هیأت رییسه آن دانشگاه دیدار و زمینه‌های همکاری فی مابین را بررسی کردند.

براساس این گزارش، دومین اجلاس مشترک رؤسای دانشگاه‌های برتر ایران و روسیه با حضور وزیر علوم، تحقیقات، فناوری، و رؤسای ۱۳ دانشگاه برتر ایران و ۱۸ دانشگاه برتر روسیه، با میزبانی دانشگاه تهران مهرماه سال گذشته در باغ نگارستان برگزار شد.