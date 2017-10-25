۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۳۰

اجلاس همکاری های دانشگاه‌های برتر ایران و روسیه برگزار می شود

اجلاس همکاری های دانشگاه‌های برتر ایران و روسیه، با حضور رئیس دانشگاه شهید بهشتی، که ریاست کارگروه همکاری های دانشگاهی ایران و روسیه را عهده دار برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، سید حسن صدوق، رئیس دانشگاه به منظور شرکت در اجلاس همکاری های دانشگاههای برتر ایران و روسیه، تهران را به مقصد مسکو ترک کرد. دانشگاه شهید بهشتی ریاست کارگروه همکاری های دانشگاهی ایران و روسیه را عهده دار است.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی و هیأت همراه خردادماه سال جاری، طی بازدید از دانشگاه معدن سن ­پترزبورگ فدراسیون روسیه، ضمن آشنایی با امکانات، ساختار و موزه دانشگاه، با هیأت رییسه آن دانشگاه دیدار و زمینه‌های همکاری فی مابین را  بررسی کردند.

براساس این گزارش، دومین اجلاس مشترک رؤسای دانشگاه‌های برتر ایران و روسیه با حضور وزیر علوم، تحقیقات، فناوری، و رؤسای ۱۳ دانشگاه برتر ایران و ۱۸ دانشگاه برتر روسیه، با میزبانی دانشگاه تهران مهرماه سال گذشته در باغ نگارستان برگزار شد.

زهرا سیفی

