کرانچار:دستیار جدید نمی خواهم/شانس پیروزی برانکو بیشتر از شفر است

به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار با همه تلاشی که انجام داده تا سپاهان را به عنوان یک مدعی در لیگ هفدهم مطرح کند اما هنوز نتوانسته زردهای پرافتخار را به هدفشان برساند. با این حال مسئولان سپاهان امیدوارند که این مربی کروات بتواند تیمشان را در بین مدعیان قهرمانی لیگ برتر قرار دهد.
این در حالی است که کرانچار طی روزهای گذشته با مشکلاتی هم در تیمش مواجه بوده و عنوان شده برخی قصد تحمیل یک مربی و دستیار ایرانی به کادر فنی وی را داشته اند. کرانچار در گفتگو با خبرنگار مهر به سوالات مطرح شده پاسخ داد.
* خبرگزاری مهر: از عملکرد سپاهان در فصل جاری رقابتهای لیگ برتر راضی هستید؟
- کرانچار: باید به سوال شما این گونه جواب دهم که زمانی را در ابتدای فصل صرف هماهنگی بین بازیکنان کردیم و طبیعی بود نتوانیم نتایج درخشانی بگیریم اما متاسفانه هر چه از زمان لیگ گذشت ما نتوانستیم موقعیتهای گلمان را به تور دروازه حریفان برسانیم. مشکل اساسی تیم همین است، خیلی خوب بازی میکنیم اما نمیتوانیم با همان معیار و میزان برای گلزنی خوشحالی کنیم. طبیعی است من هم با هواداران نگران تیم همراه باشم که دنبال نتیجه هستند. پس نمیتوانم بگویم رضایت کامل دارم چون که نتایجی که حقمان است را نگرفتهایم.
* مشکل فنی تیم را کجا میبینید؟
- فکر میکنم توانستهایم به ثبات فنی لازم در جهت پیشرفت تاکتیکی برسیم اما مشکل اینجاست که مهاجمانمان مثل انصاری و محمدی هنوز به هماهنگی لازم نرسیدهاند. البته مطمئن هستم این موضوع خیلی زود حل میشود و دیگر مشکلی بابت گلزنی هم نخواهیم داشت.
* اینکه دستیار جدیدی به کادر فنی اضافه میشود صحت دارد؟
- اصلا. برخی میخواهند با ایجاد چنین حاشیههایی در تیم ایجاد مشکل کنند اما من باید بگویم هیچ درخواستی به عنوان سرمربی تیم که مسئول فنی است و باید پاسخگوی نتایج باشد، نسبت به حضور فرد جدید در کادر فنی تیم ندارم. شایعاتی است که اطرافیان تیم به راه انداختهاند تا به هدفهای شخصی خود برسند اما زلاتکو کرانچار به شما میگوید که هیچ دستیار جدیدی در حال حاضر به کادر فنی سپاهان اضافه نمیشود.
* میتوانید بگویید این اطرافیان که از آنها یاد میکنید چه کسانی هستند؟
- من فکر میکنم نباید خیلی به آنها پرداخت چون هدفشان مشخص است، نیتهای فردی دارند و دلیلی نمیبینم بخواهم آنها را بازگو کنم.
* از جانب مدیریت باشگاه حمایت کافی شده است؟
- از روزی که به سپاهان آمدهام این اتفاق به طور کامل افتاده است. آقای طاهری به عنوان مدیرعامل همراه با آقایان فتاحی و نیکفر و اعضای هیات مدیره باشگاه هرگز من را در راهی که تعیین کردهام، تنها نگذاشتهاند. نمیخواهم اسم تمام افرادی که در طول این مدت از جانب مدیریت باشگاه در کنار تیم بودهاند را به طور کامل بگویم تا مبادا اسم فردی جا بماند و نسبت به همراهی آنها کوتاهی کرده باشم.
* آیا قول قهرمانی به مدیران سپاهان دادهاید؟
- خیر. هرگز چنین قولهایی را در دوران مربیگریام ندادهام و نخواهم داد. هدف ما رسیدن به قهرمانی است و برای همین هدف هم تلاش میکنیم. همیشه به بهترین جایگاه فکر کردهام و در باشگاهی حضور دارم که پتانسیل بهترینها را هم دارد، اما هدف امسال ما در جلسات متعددی که در ابتدای فصل با باشگاه گذاشتم مشخص بود. اتفاقا حواسم بود حرفی نزنم که از پس آن برنیایم. ما میخواهیم به لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کنیم. این موضوع خواسته من و باشگاه است، برای رسیدن به آن هم امیدوارم و هر روز تلاش میکنیم.
* بحث حضور محرم نویدکیا به عنوان دستیار شما به کجا کشید؟
- میخواهم شفاف در مورد این موضوع صحبت کنم. زمانی که به ایران آمدم تا هدایت سپاهان را برعهده داشته باشم، دو بار به صورت تلفنی و حضوری با محرم نویدکیا که بسیار دوستداشتنی است صحبت کردم، او در آن برهه زمانی مشغول گذراندن دوره مربیگریA آسیا بود، به همین خاطر اعلام کرد فعلا پختگی لازم را برای مربیگری در سپاهان و همراهی من ندارد؛ حرفی منطقی بود که من به آن احترام گذاشتم اما اینکه نویدکیا در چه برهه زمانی و با چه مقامی در باشگاهی که در آن پرورش یافته است و بارها باعث افتخارش شده، بازخواهد گشت را نمیدانم؛ موضوعی است که به خودش مربوط است و باید آن را عملی کند. نویدکیا متعلق به باشگاه سپاهان است.
* برانکو ایوانکوویچ همیشه از شما به عنوان دوست قدیمی خود یاد میکند، درباره این ارتباط صحبت خاصی دارید؟
- من با او همبازی بودم. فوتبالمان را با هم دنبال میکردیم، در اوج جوانی بودیم و نمیدانستیم قرار است پس از دهههای طولانی در کشور دیگری مربی دو تیم مطرح از آن کشور باشیم. برانکو یکی از رفقای خاص من است که به دوستی با او افتخار میکنم. شخصیت قوی و دوستداشتنی دارد و عملکرد فنیاش هم نشان میدهد میتوان به او بالید.
* و به خاطر همین دوستی قدیمی او را برازنده سرمربیگری در تیم ملی کرواسی میدانید؟
- عملکرد برانکو در دوران مربیگریاش بسیار درخشان است. من در نشستی که با داوور شوکر رئیس فدراسیون کرواسی داشتم از من نظر خواستند تا بهترین گزینه را اعلام کنم، من هم رزومه درخشان برانکو را برای آنها بازگو کردم، او با تیم ملی ایران به جام جهانی رسیده است، در لیگ چین و کرواسی و امارات بهترین نتایج را گرفته است، در پرسپولیس هم که دیگر خودتان میدانید چقدر عملکردش خیرهکننده بوده است. من گفتم درحال حاضر برای تیم ملی کشورم گزینهای بهتر از برانکو وجود ندارد، اما اینکه فدراسیون فوتبال کرواسی چه اقداماتی را انجام داده است و میخواهد پس از این رقم بزند، نمیدانم. من نظرم را گفتم و فکر میکنم اینکه میگویند تیم ملی کرواسی به برانکو پیشنهاد رسمی داده است، چیزی شبیه به شایعه است.
* این موضوع را با برانکو هم در میان گذاشتید؟
- من فکر میکنم با صحبتهایی که با او داشتم متوجه شدم اولویتش در حال حاضر پرسپولیس است، میخواهد در پرسپولیس نتیجه بگیرد و سپس به آینده کاریاش فکر کند. او یکی از بهترین مربیان حال حاضر کرواسی و حتی فوتبال آسیاست.
* در مورد حضور وینفرد شفر در استقلال چه نظری دارید؟
- یکی از کارکشتهترین و بزرگترین مربیان دنیا به استقلال آمده است. مدیران این باشگاه بهترین تصمیم را برای آینده فنی تیمشان گرفتهاند. شفر قطعا تاثیرات عمیقی در باشگاه استقلال خواهد گذاشت، فقط نیاز به زمان دارد تا بتواند افکار خود را پیاده کند. آینده استقلال بسیار درخشان است.
* پیشبینی شما از دربی هشتاد و پنجم چیست؟
- پیشبینی نتیجه فوتبال سختترین کار ممکن است، شما نمیتوانید نتیجه بازی را در طول ۹۰ دقیقه از هیاهو پیشبینی کنید، دربی که شرایط بسیار خاصی دارد. به نظرم هر تیمی بتواند خودش را در طول آن دقایق با شرایط موجود وفق بدهد، پیروز بازی خواهد بود اما طبیعی است که باید بگویم شانس پرسپولیس با توجه به نتایجی که این اواخر گرفته است، بالاتر از استقلال است. با این حال نمیتوان از حضور آقای شفر و انگیزهای که بازیکنان استقلال برای جبران برخی نتایج گذشته خود دارند، غافل شد؛ همه اینها میتواند دربی بسیار زیبایی را برای هواداران استقلال و پرسپولیس رقم بزند.
نظر شما