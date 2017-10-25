به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اربعین، سید مرتضی حسینی اظهار کرد: با توجه به آغاز سفرهای زائران ایرانی برای همایش بزرگ پیاده روی اربعین حسینی(ع) به صورت موقت اعزام کاروان های زیارتی متوقف می شود.



وی با بیان اینکه آخرین کاروان زیارتی در قالب شرکت خدماتی و زیارتی «شمسا» ششم آبان ماه وارد خاک عراق می شود و ۱۳ آبان ماه نیز آخرین کاروان، عتبات را ترک می کند، افزود: بنابراین تا ۲۵ صفر اعزام کاروان زیارتی متوقف و به مدت ۱۰ روز هیچ زائری در قالب کاروان های زیارتی در عراق حضور ندارد.



نماینده سازمان حج وزیارت در کشور عراق با اشاره به اینکه با توجه به توقف اعزام کاروان های زیارتی، سازمان حج و زیارت تمامی خدمات خود را به صورت آزاد در اختیار زائران اربعین حسینی(ع) قرار می دهد، گفت: مشتاقان سفر زیارتی عتبات عالیات می توانند با مراجعه به سامانه جامع عتبات این سازمان برای اعزام به این سفر زیارتی در دوره بعدی ثبت نام کنند.



گفتنی است براساس اطلاعیه سازمان حج و زیارت مشتاقان سفر زیارتی عتبات عالیات برای اعزام های بازه زمانی ۲۲ آبان لغایت ۲۶ آذرماه جاری از ساعت ۹ صبح روز سه شنبه دوم آبان ماه ۹۶ می توانند با مراجعه به سامانه www.atabat.org.ir نسبت به ثبت نام قطعی در کاروان های عتبات (ثبت نام بدون قرعه کشی) اقدام کنند.