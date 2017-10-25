به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین یحیی کمال در سخنانی با اشاره به برگزاری دوره آموزشی مبلغان اظهار داشت: به دلیل ظرفیت‌های گسترده‌ای که در شناسایی، اعزام، دعوت از اساتید، حمایت مالی، برگزاری همایش و ... داریم، در همین راستا به کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین طی سال‌های اخیر کمک هایی کرده ایم و در تمام جلساتی که به این منظور تشکیل می‌شود به عنوان عضو ثابت در کنار ستاد اربعین بوده و هستیم.

وی افزود: ‌آموزش مبلغان از جمله فعالیت‌های مهمی بوده که در دستور کار قرار گرفته تا مبلغان برای انجام فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی به عتبات اعزام شوند و در همین راستا جلسات متعددی برگزار شده و سرفصل‌های آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام کمال ادامه داد: همچنین اساتیدی به این منظور مشخص شدند و تعدادی از اساتید شاخص نیز که در این حوزه توان برپایی دوره آموزشی را دارند، شناسایی و برای همکاری در این حوزه دعوت شدند.

وی به زمان برگزاری این دوره اشاره کرد و بیان داشت: زمان برگزاری این دوره آموزشی ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه روز پنجشنبه و جمعه هفته جاری است که در مرکز همایش‌های غدیر دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.

مدیرکل امور تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه مسئولیت اجرایی در این همایش برعهده دفتر تبلیغات اسلامی است، ‌ گفت: اربعین و مسائل جهان اسلام، شناخت ماموریت مبلغان اربعین، ‌اخلاق و بایدها و نبایدهای اربعین، ضرورت اقامه نماز، روش‌های تبلیغ در اربعین، احکام، ‌فضایل و آداب زیارت، ‌آسیب‌ها و انحرافات و راهکارهای این موضوع، اختلافات قومی و ملی و ... از سرفصل‌های این دوره است.

حجت‌الاسلام کمال تاکید کرد: شناخت عراق و امنیت گروهی در سفر نیز از دیگر سرفصل‌های دوره به شمار می‌آید که در این دوره بیش از ۵۰۰ مبلغ شرکت می‌کنند و از میان آنها تعدادی که آمادگی، شایستگی، سابقه تبلیغ و آشنایی با عراق و اقتضائات آن را دارند، ‌ به عراق اعزام می‌شوند.