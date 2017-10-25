به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، برنامه «راپورتچی» با رویکرد بررسی وقایع طنزگونه تاریخ ایران و جهان، روز شنبه ششم آبان در روایتی مفرح و شنیدنی به معرفی اسباب بازی های عجیب در ادوار مختلف تاریخ با مخاطبان همراه می شود.
در این برنامه به بزرگترین خانه عروسکی دنیا، گرانترین ماشین اسباب بازی، بزرگترین یویو و چند اسباب بازی عجیب و مهیج دیگر اشاره می شود.
این برنامه را گروه طنز و سرگرمی رادیو صبا به تهیه کنندگی مهدی خانیپور، نویسندگی ریحانه یزداندوست و با اجرای مهرناز فقیهی و امیر زنده دلان تقدیم شنوندگان می کند.
برنامه «راپورتچی» هر روز ساعت ۱۸:۱۵ روی موج اف ام ردیف ۱۰۵.۵ مگاهرتز از رادیو صبا قابل دریافت است.
