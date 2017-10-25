به زودی مشکل دریافت ویزا اتباع خارجی مقیم استان تهران رفع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، گودرزی تصریح کرد:با هماهنگی با ستاد مرکزی اربعین مستقر در وزارت کشور و ستاد اربعین استان تهران و در پی رایزنی های به عمل آمده با سفیر افغانستان در ایران مقرر شد دفتر صدور روادید ویژه ی زائرین افغانستان که قصد پیاده روی اربعین را دارند در شهرستان ورامین دایر شود.

وی زمان شروع به کار این دفتر را شنبه ٦آبان ٩٦اعلام کردو افزود:آن دسته از اتباع افغانستانی که قصد دریافت روادید راهپیمایی اربعین را دارند می توانند با در دست داشتن مدارک قانونی نظیر کارت هویت ویژه اتباع خارجی به این دفتر مراجعه کنند.