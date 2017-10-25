اختصاص یک و نیم میلیارد دلار برای اشتغال روستایی را دنبال می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور پیش از ظهر امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: ما چندین مسیر را برای اشتغال زنان دنبال می‌کنیم یک مسیر بحث ۱/۵ میلیارد دلاری است که برای اشتغال روستایی پیش بینی شده است و در تلاشیم تا سهم زنان روستایی در این اعتبارات تامین شود.

وی افزود: بحث اعتباری در ماده ۸۰ قانون برنامه برای اشتغال زنان سرپرست خانواده پیش بینی شده است و ما سازوکاری را برای این تعریف می‌کنیم.

معاون رئیس جمهور در امور خانواده و زنان بیان کرد: پایلوتی را سال گذشته معاونت درباره اشتغال زنان در شهر ری اجرا کرد که چارچوب و هماهنگی بین بخشی برای بهبود شرایط زنان سرپرست خانواده را تعریف کرده است و می خواهیم آن پایلوت را فراگیر کنیم.

ابتکار موضوع اشتغال زنان را با کارآفرینی، ارتقای سطح مهارت ها و آموزش ها مرتبط دانست و گفت: در تلاشیم تا در زمینه بنگاه داری توانمندی ها و آموزش ها را برای کارآفرینی زنان ارتقا بدهیم و برگزاری دوره های آموزشی از طریق سازمان های مردم نهاد و دانشگاه در دستور کار ماست.