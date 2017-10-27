تفاوت استقلال و پرسپولیس فقط یک پنالتی بود

مهدی فنونی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار روز گذشته پرسپولیس و استقلال گفت: بازی قابل قبولی را از هر دو تیم شاهد بودیم، هر دو تیم جنگنده، دونده و سخت کوش بودند و تلاش زیادی کردند تا بتوانند با ارائه یک بازی خوب، نتیجه را به نفع خود به پایان برسانند.

وی در خصوص عملکرد استقلال اظهار داشت: استقلال آرام آرام در حال تبدیل شدن به یک تیم خوب است. آنها با اینکه روزهای سختی را سپری کردند اما توانستند یک بازی خوب را از خود ارائه کنند. آبی پوشان حتی می توانستند در دقایق ابتدایی بازی هم به گل دست پیدا کنند و شاید اگر فرشید اسماعیلی زودتر پاس را به علی قربانی می داد نتیجه در پایان طور دیگری رقم می خورد.

پیشکسوت استقلال ادامه داد: به اعتقاد من هیچ فرقی بین استقلال که سرمربی خود رابه تازگی به خدمت گرفته با پرسپولیسی که نزدیک به سه سال است با برانکو کار می کند نبود. تنها اختلاف این دو تیم در این دیدار تنها یک پنالتی بود.

وی در خصوص عملکرد پرسپولیس هم تأکید کرد: پرسپولیس همانند استقلال بازی خوبی از خود به نمایش گذاشت اما بیشتر از استقلال تحت فشار بود. آنها از یک غفلت استفاده کرده و توانستند با یک پنالتی به سه امتیاز برسند.

فنونی زاده در خصوص عملکرد حسین حسینی دروازه بان استقلال در دربی هشتاد و پنجم هم گفت: بالاخره بعد از سالها مهدی رحمتی درون دروازه قرار نگرفت و یک دروازه بان جوان مقابل پرسپولیس به میدان رفت. اعتقاد دارم حسینی عملکرد خوبی هم داشت و با جسارت و نیروی جوانی که در اختیار داشت اجازه خودنمایی به مهاجمان حریف را نداد. پنالتی هم که همیشه ۵۰-۵۰ بوده و نمی توانیم از حسینی بابت گل خوردن در پنالتی ایراد بگیریم اما فکر می کنم دروازه بان جوان استقلال، چند ثانیه زودتر از خود واکنش نشان داد. شاید اگر می ماند تا ضربه پنالتی زده شود می توانست حرکت توپ را تشخیص دهد اما صحبت های ما بعد از بازی است و در آن لحظه تصمیم گیری بسیار مشکل است.

پیشکسوت استقلال درباره اینکه هواداران در پایان بازی هم به تشویق استقلال پرداختند، افزود: مردم کاملا فوتبال را درک می کنند، فرق بین بازی خوب و بازی بد را می دانند. آنها دیروز دیدند که استقلال خوب بود، دونده بود و موقعیت گلزنی هم داشت اما بدشانس بود. به همین دلیل بعد از پایان بازی دیدیم که به کسی که توهین نکردند هیچ، باز هم به تشویق تیم خود پرداختند.

فنونی زاده در خصوص عملکرد داور این دیدار نیز گفت: بسیار ضعیف بود و در حد و اندازه دربی نبود. نمی دانم چرا کمیته داوران برای این دیدار از بیژن حیدری استفاده کرد. آنها می توانستند از داوری استفاده کنند که تجربه دربی دارد و می تواند بازی را مدیریت کند اما سوت های پی در پی حیدری بازی را از جریان انداخت، تماشاگران را عصبانی کرد و دیدیم در دقایق پایانی چه اتفاقات بدی در بازی رخ داد.