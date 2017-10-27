تحرکات بین المللی رژیم صهیونیستی برای مقابله با جنبش «BDS»

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» از تحرکات بین المللی رژیم صهیونیستی برای پیگرد قضایی فعالان جنبش BDS (جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل) خبر داد.

بر اساس این گزارش، روزنامه عبری زبان هاآرتص تاکید کرد که دولت رژیم صهیونیستی دست به تحرکات حقوقی و قضایی گسترده ای در اروپا، آمریکای شمالی و برخی کشورهای دیگر برای مقابله با جنبش جهانی تحریم رژیم صهیونیستی BDS زده است.

به گفته این روزنامه، رژیم صهیونیستی قصد دارد تا از طریق شرکت حقوقی چندملیتی «سیدلی آستین» در آمریکا اقدام به پیگرد قضایی فعالان جنبش BDS نماید و برای این منظور دو میلیون شِکل (۵۶۷ میلیون دلار) هزینه کرده است.