منصور باقرصاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه شهرداری تهران با تمام امکانات در خدمات رسانی به زائرین اربعین شرکت دارد گفت: برای خدمت رسانی بهتر از کلانشهرها دعوت شد تا در مکان هایی که امکان حضور دارند با ستادهای استانی خود حاضر شوند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه شهرداری تهران سال گذشته در سه مرز حضور داشت ادامه داد: امسال شهرداری در مرز خسروی هم حضور دارد که این مرز توسط شهرداری منطقه ۱۴ تحت پوشش قرار گرفته است.

معاون اجرایی ستاد اربعین شهرداری تهران در ادامه داد: شهرداری مناطق ۵، ۶ و ۴هم در مرزهای مهران، جذابه و شلمچه حضور دارند.

وی با اشاره به استفاده از کمک های مردمی در خدمات رسانی به زائران ابراز کرد: استقرار آتش نشانی، نصب چادر و همچنین نصب چشمه های دستشویی و حمام هم در مرزها توسط شهرداری تهران انجام شده است و ۱۲۰ چشمه در مرز شلمچه و ۱۰۰ چشمه هم در چذابه آماده بهره برداری است.

باقرصاد بیان کرد: اولین گروه از شهرداری تهران اول ماه صفر به نجف و کربلا اعزام شده و با هماهنگی عتبات نجف و کربلا ۷۲۰ نفر مشغول نظافت هستند.

وی افزود: نیروهای بسیج شهرداری تهران هم بین نجف و کربلا اقدام به برپایی موکب کرده اند و پذیرایی از زائرین و برپایی چادر برای خواب زوار را انجام می‌دهند.

معاون اجرایی ستاد اربعین شهرداری تهران با اشاره به اینکه نیروهای اعزام شده برای نظافت هم اکنون مشغول جمع آوری نخاله های سال گذشته و همچنین توزیع پلاستیک و دیگر خدمات نظافت در کربلا و نجف هستند بیان داشت: امسال مقابل عمود ۱۴۰۲ محلی در اختیار شهرداری تهران برای نصب چادر برای خدمات رسانی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: دستگاه های خودپرداز در شهرهای کربلا و نجف مستقر شده که در سال گذشته این تعداد ۵۰ دستگاه بود و امسال این رقم افزایش پیدا کرده است.

باقر صاد همچنین از بهره گیری نیروهای این ارگان برای راهنمایی زوار خبر داد و گفت: امسال ۷۰۰ نیرو به عنوان راهنمای زوار از طریق شماره ۱۳۷ زوار را راهنمایی می‌کنند که این تعداد نسبت به سالهای گذشته افزایش داشته است.