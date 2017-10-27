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۵ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۰۶

در خطبه های نماز جمعه بناب عنوان شد؛

کتمان کاری هیچ دردی را دوا نمی کند/ انتقاد از ارائه آمار اشتباه

کتمان کاری هیچ دردی را دوا نمی کند/ انتقاد از ارائه آمار اشتباه

بناب- امام جمعه بناب گفت: مسلمانان و مؤمنان غیور نباید به جباران و ستمگران و ظالمان دنیا اعتماد و تکیه کنند. کتمان کاری هیچ دردی را دوا نمی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه شهرستان بناب با بیان اینکه جامعه مستقل و آزاد جامعه ای است که خودکفا باشد و ارتباط آن با سایر ممالک دنیا با عزت مندی و اقتدار باشد، اظهار کرد: اعتماد به ظالمان و جباران دنیا غیر از بردگی نتایج دیگری عاید کشور نخواهد کرد.

وی افزود: البته آنچه مهم است و امروز هویت اسلامی کشور را تهدید می کند هجمه فرهنگی است و بنا به فرمایش امام راحل(ره) اگر برهنگی و بی حجابی تمدن بشریت باشد پس چهارپایان از انسان ها متمدن ترند!

خطیب جمعه شهرستان بناب تصریح کرد: روزگاری پیش آمده که تمام تلاش بیگانگان غربی به بردگی کشاندن ملت های جهان سوم است.

حجت الاسلام باقری بنابی گفت: همانطوری که در کشور مسئولان برای پیشرفت و آینده کشور چشم انداز ۲۰ ساله در نظر گرفتند و مقام معظم رهبری نیز بارها تذکر و تأکید کرده اند نفهمیدن اقدامات دشمن و دیر فهمیدن اقدامات آن ها خطرناک است.

وی افزود: قطعاً دشمن برای براندازی نظام اسلامی نیز چشم انداز ترسیم کرده است و تولید ده ها هزار تن مواد مخدر در کشورهای همسایه ناشی از یک توطئه عظیم است و اگر مسئولان و آحاد مردم دیر بجبند کار از کار خواهد گذشت!

برخی آقایان مشغول دعواهای سیاسی هستند

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب اذعان کرد: مع الاسف الان برخی آقایان مشغول دعواهای سیاسی هستند و در ارائه برخی مسائل کتمان کاری می شود.

حجت الاسلام باقری بنابی با بیان اینکه کتمان کاری مسائل هیچ دردی را دوا نمی کند؛ افزود: ارائه آمار و ارقام های غلط که خیلی از آن ها صرفاً بر روی کاغذ است و فرافکنی نارسایی ها و مشکلات هیچ دردی از جامعه را دوا نمی کند.

وی سپس ضمن هشدار به مردم و مسئولان در خصوص افزایش گرایش افراد به مواد مخدر تأکید کرد: همه باید توجه کنند که مواد مخدر می خواهد رفته رفته در محافل حالت رسمی به خود بگیرد و به شب نشینی های ما نیز راه یابد.

امام جمعه بناب همچنین با اشاره به اینکه اعتیاد گریبان گیر جامعه ما شده است؛ گفت: اگر در کشور چشم انداز ۲۰ ساله داریم که با تأخیر پیش می رود ولی دشمن چشم انداز ۵۰ ساله دارد که نظام را و یک کشور انقلابی را ساقط کند.

دفاع مقدس یک نعمت بزرگ برای کشور است

حجت الاسلام باقری بنابی تصریح کرد: دشمن در مرام باطل خود کاملاً جدی است ولی ما در مسیر حق الهی متفرق و بی تحرک هستیم و از این رو دشمن از تمام ظرفیت ها می خواهد استفاده کند تا ما را از پا بیندازد ولی ما فرصت ها را از دست می دهیم و به ظرفیت ها توجه نداریم و نیروها را یکی پس از دیگری تخریب و سرمایه های خود را داغون می کنیم.

وی در ادامه خطبه های نمازجمعه بناب از دفاع مقدس به عنوان یک نعمت بزرگ برای کشورمان نام برد و گفت: علیرغم اینکه جنگ تحمیلی به ظاهر تلخ و خسارت بار بود ولی در واقع جنگ تحمیلی ما را بیدار کرد و نگذاشت بی تفاوت باشیم.

امام جمعه بناب با اذعان به اینکه جنگ ۸ سال دفاع مقدس درس عبرت بزرگی برای ما بود؛ گفت: اگر جنگ ۸ ساله نبود امروز یک ببر کاغذی بیش نبودیم و هر دشمن حقیری می توانست بر ما چیره شود و جنگ ۸ ساله به ما این درس را داد که همیشه مجهز به انواع سلاح ها و آتش به اختیار باشیم.

حجت الاسلام باقری بنابی خاطرنشان کرد: به برکت صلابت و هوشیاری مقام معظم رهبری و استقامت شما مردم امروز شیطان بزرگ می گوید ایران خطر بزرگی است و جای شهدا و امام شهدا (ره) امروز خالی است. لذا خیلی باید آگاه و بیدار باشیم و حقا که رهبر انقلابی باید سپاه و ارتش انقلابی و مدیران انقلابی در اختیار داشته باشد و عزت امروز نظام جمهوری اسلامی مرهون رهبر معظم انقلاب است.

وی در بخش پایانی خطبه ها از زیارت اربعین به عنوان یک مانور سیاسی و راهپیمایی باشکوه یاد کرد و افزود: راهپیمایی اربعین از راهپیمایی روز قدس و ۲۲ بهمن نیز بااهمیت است لذا در محل مسجد راه کربلای این شهرستان نیز برای استقبال از زائران اربعین حسینی ستاد استقبالی از سوی مردم و مسئلان شهرستان ترتیب یافته و از این رو شهروندان می توانند در دادن نذری و احسان به زائران در برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم اربعین حسینی قدم بردارند.

کد مطلب 4126315

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