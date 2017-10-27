کتمان کاری هیچ دردی را دوا نمی کند/ انتقاد از ارائه آمار اشتباه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه شهرستان بناب با بیان اینکه جامعه مستقل و آزاد جامعه ای است که خودکفا باشد و ارتباط آن با سایر ممالک دنیا با عزت مندی و اقتدار باشد، اظهار کرد: اعتماد به ظالمان و جباران دنیا غیر از بردگی نتایج دیگری عاید کشور نخواهد کرد.

وی افزود: البته آنچه مهم است و امروز هویت اسلامی کشور را تهدید می کند هجمه فرهنگی است و بنا به فرمایش امام راحل(ره) اگر برهنگی و بی حجابی تمدن بشریت باشد پس چهارپایان از انسان ها متمدن ترند!

خطیب جمعه شهرستان بناب تصریح کرد: روزگاری پیش آمده که تمام تلاش بیگانگان غربی به بردگی کشاندن ملت های جهان سوم است.

حجت الاسلام باقری بنابی گفت: همانطوری که در کشور مسئولان برای پیشرفت و آینده کشور چشم انداز ۲۰ ساله در نظر گرفتند و مقام معظم رهبری نیز بارها تذکر و تأکید کرده اند نفهمیدن اقدامات دشمن و دیر فهمیدن اقدامات آن ها خطرناک است.

وی افزود: قطعاً دشمن برای براندازی نظام اسلامی نیز چشم انداز ترسیم کرده است و تولید ده ها هزار تن مواد مخدر در کشورهای همسایه ناشی از یک توطئه عظیم است و اگر مسئولان و آحاد مردم دیر بجبند کار از کار خواهد گذشت!

برخی آقایان مشغول دعواهای سیاسی هستند

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب اذعان کرد: مع الاسف الان برخی آقایان مشغول دعواهای سیاسی هستند و در ارائه برخی مسائل کتمان کاری می شود.

حجت الاسلام باقری بنابی با بیان اینکه کتمان کاری مسائل هیچ دردی را دوا نمی کند؛ افزود: ارائه آمار و ارقام های غلط که خیلی از آن ها صرفاً بر روی کاغذ است و فرافکنی نارسایی ها و مشکلات هیچ دردی از جامعه را دوا نمی کند.

وی سپس ضمن هشدار به مردم و مسئولان در خصوص افزایش گرایش افراد به مواد مخدر تأکید کرد: همه باید توجه کنند که مواد مخدر می خواهد رفته رفته در محافل حالت رسمی به خود بگیرد و به شب نشینی های ما نیز راه یابد.

امام جمعه بناب همچنین با اشاره به اینکه اعتیاد گریبان گیر جامعه ما شده است؛ گفت: اگر در کشور چشم انداز ۲۰ ساله داریم که با تأخیر پیش می رود ولی دشمن چشم انداز ۵۰ ساله دارد که نظام را و یک کشور انقلابی را ساقط کند.

دفاع مقدس یک نعمت بزرگ برای کشور است

حجت الاسلام باقری بنابی تصریح کرد: دشمن در مرام باطل خود کاملاً جدی است ولی ما در مسیر حق الهی متفرق و بی تحرک هستیم و از این رو دشمن از تمام ظرفیت ها می خواهد استفاده کند تا ما را از پا بیندازد ولی ما فرصت ها را از دست می دهیم و به ظرفیت ها توجه نداریم و نیروها را یکی پس از دیگری تخریب و سرمایه های خود را داغون می کنیم.

وی در ادامه خطبه های نمازجمعه بناب از دفاع مقدس به عنوان یک نعمت بزرگ برای کشورمان نام برد و گفت: علیرغم اینکه جنگ تحمیلی به ظاهر تلخ و خسارت بار بود ولی در واقع جنگ تحمیلی ما را بیدار کرد و نگذاشت بی تفاوت باشیم.

امام جمعه بناب با اذعان به اینکه جنگ ۸ سال دفاع مقدس درس عبرت بزرگی برای ما بود؛ گفت: اگر جنگ ۸ ساله نبود امروز یک ببر کاغذی بیش نبودیم و هر دشمن حقیری می توانست بر ما چیره شود و جنگ ۸ ساله به ما این درس را داد که همیشه مجهز به انواع سلاح ها و آتش به اختیار باشیم.

حجت الاسلام باقری بنابی خاطرنشان کرد: به برکت صلابت و هوشیاری مقام معظم رهبری و استقامت شما مردم امروز شیطان بزرگ می گوید ایران خطر بزرگی است و جای شهدا و امام شهدا (ره) امروز خالی است. لذا خیلی باید آگاه و بیدار باشیم و حقا که رهبر انقلابی باید سپاه و ارتش انقلابی و مدیران انقلابی در اختیار داشته باشد و عزت امروز نظام جمهوری اسلامی مرهون رهبر معظم انقلاب است.

وی در بخش پایانی خطبه ها از زیارت اربعین به عنوان یک مانور سیاسی و راهپیمایی باشکوه یاد کرد و افزود: راهپیمایی اربعین از راهپیمایی روز قدس و ۲۲ بهمن نیز بااهمیت است لذا در محل مسجد راه کربلای این شهرستان نیز برای استقبال از زائران اربعین حسینی ستاد استقبالی از سوی مردم و مسئلان شهرستان ترتیب یافته و از این رو شهروندان می توانند در دادن نذری و احسان به زائران در برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم اربعین حسینی قدم بردارند.