به گزارش خبرگزاری مهر، امیرکاوه آهنین جان به زودی نمایش «تنهایی پرهیاهو» را که دومین تجربه کارگردانی اش بعد از نمایش «در بارانداز» است در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می برد.

نمایش «تنهایی پرهیاهو» به نویسندگی حسین پاکدل و کارگردانی امیرکاوه آهنین جان از ۲۲ آبان ۹۶ ساعت ۲۰:۳۰ در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می رود.

آهنین جان این بار نیز مانند قبل از بازیگران جوانی که اکثرا از فارغ التحصیلان آکادمی هنرهای نمایشی سولو هستند برای نقش آفرینی در این اثر نمایشی استفاده کرده است.

بانیپال شومون، آناهیتا همتی، السا فیروزآذر، روزبه اختری، ابوالفظل حاج علیخانی، بابک قادری، شهاب ملک پور، بهداد قادری، میلاد تاجیک، بابک بینش، عسل هژبرپور، حمیدرضا سنگیان، کاوه دوستی، نیما مظاهری، یوسف محوی، علی کیان، زکیه سیف، آرزو تاج نیا، مهسا اصغری، علی صحراگرد، نسترن ابراهیم زاده، نگین فیروزمنش، روژینا کلاه زری گروه بازیگری نمایش «تنهایی پرهیاهو» را تشکیل می دهند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از مشاور کارگردان و طراح صحنه: نادیا حسام، گروه کارگردانی: محمدمهدی سجادی، دانیال عبادی، معین سعیدی، طراح لباس: سوده شرحی، دستیاران لباس: مریم عشقی، ثمین کرامتی، طراح گریم: نادیا حسام، مجریان گریم: سپیده نقدی، سینا دشتی، آزاده مالمیر، طراح نور: علی کوزه گر، مدیران صحنه: سینا شیبانی، رضا صبوری، محمد عزیزی، دستیار صحنه: مریم رضوی، آهنگساز: مهدی حسنی، طراح گرافیک: سینا افشار، عکاس: پریچهر ژیان، شهریار اکبری، مشاور رسانه ای: منصوره بسمل، مدیر تبلیغات و روابط عمومی: علی ژیان، تبلیغات مجازی: گروه جارچی، تهیه کننده: گروه هنری سولو.

در اطلاعیه گروه آمده است: بیماران قلبی، تنفسی و افراد زیر ۱۸ سال از دیدن نمایش جدا پرهیز کنند.