تصمیم گیری های مسئولان  نباید بدون توجه به انسجام ملی باشد

به گزارش حبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عمران حسینی نسب در خطبه های نماز جمعه شهر سلطانیه تبعیض بین فرزندان از لحاظ فردی موجب کینه، حسادت، کدورت، حقارت و عدم اعتماد به نفس، و از لحاظ خانوادگی موجب تضعیف روابط خانوادگی، کاهش انسجام و تحکیم خانواده، تنش و اختلاف در خانواده و دیگر آسیب های روحی و اخلاقی می شود.

وی افزود: تبعیض بین فرزندان، از رذائل اخلاقی، رفتاری ناپسند، آسیب زا و چالش برانگیز از سوی والدین در مواجه با فرزندان است.

امام جمعه سلطانیه، با تبیین عواقب حکومت پهلوی در ایران و وابستگی رضا و محمدرضا پهلوی به آمریکا و انگلیس، بطوری که پهلوی دوم بخاطر عدم رضایت سفیر انگلیس به رادیو آلمان هم گوش نکرد، گفت: رضاشاه به وسیله همان کسانی که به قدرت رسیده بود، با پرونده ای از ظلم و ستم و اتلاف ثروت ملی از قدرت برکنار شد و پسر ناتوان و ناپخته او محمدرضا در ۲۲ سالگی با حمایت شوروی، انگلیس و آمریکا، بدون برخورداری از پشتوانه مردمی و ملی، به تخت شاهی نشست.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه اشغال ایران و قحطی، بیماری و نابسامانی اقتصادی کشور از عواقب حکومت پهلوی بود، افزود: تاریخ را یادآوری می کنیم تا عبرتی باشد برای امروزمان. تاریخ را بشناسیم تا خود را بشناسیم. یک درس حکومت پهلوی این است که هر حکومتی که پشتوانه مردمی نداشته باشد حتی اگر دیکتاتور هم باشد راهی جز فرار ندارد.

وی با بیان اینکه اما در مقابل، هم دفاع مقدس اول ۸ ساله و هم دفاع مقدس دوم و سوم یک اصل برای ملت ایران ثابت شد و آن اینکه، صیانت و بازدارندگی کشور از دست‌اندازی دشمن با مقاومت و اتکا به خود و قوی‌شدن به دست می‌آید نه با امید و اتکا به بیگانه، افزود: ملتی که برای حق می‌جنگد و برای کشورش تصمیم می‌گیرد شکست نمی‌خورد حتی اگر دو قدرت اتمی در مقابل او باشند.

خطیب جمعه سلطانیه با تاکید بر اینکه تنها راه پیروزی، مقاومت است، با تجلیل از ملت مبعوث شده که با ایستادگی خود دشمن آمریکایی صهیونی را درمانده کرده اند و با بیان اینکه روح مطهر رهبر شهیدمان شاد که در آخرین سخنرانی خود فرمود «قوی‌ترین ارتش دنیا ممکن است گاهی آن‌چنان سیلی بخورد که از جا نتواند بلند شود»، گفت: پیش از عملیات «رمضان»، حدود ۳۰ تا ۴۰ ناو جنگی آمریکا در خلیج فارس حضور داشتند، اما امروز حتی یک فروند از آنها در این منطقه باقی نمانده است.

حسینی نسب با روایت از قدرت و قوت رزمندگان اسلام از جمله هدف قرار دادن ناو هواپیمابر آمریکا از فاصله ۵۰۰ کیلومتری، آزمایش موشک ضدناوشکن ایرانی بالای سر یک ناو آمریکایی و هدف قرار دادن ۲ فروند شناور آمریکایی، ۸ نفتکش و ۱۰ فروند کشتی متخلف در پاسخ به حمله آمریکا به ۳ نفتکش ایران، گفت: باید مقاومت کرد تا عزت و استقلال کشور حفظ شود. آمریکا نیز باید شروط ایران را گوشواره خود کند.

امام جمعه سلطانیه با اشاره به وضعیت کشورهای وابسته به آمریکا گفت: دولت عراق بدون اجازه بانک مرکزی آمریکا حق برداشت دلارهای نفتی خود را هم ندارد.

وی با بیان اینکه امروز نیروی مسلح ما تمام‌قد در مقابل نیروی نظامی آمریکا ایستادگی کرده و آن‌ها را از پیروزی در میدان نظامی مأیوس کرده است و لذا دشمن از هر راهی برای منصرف کردن ایران از رویارویی با ارتش پوشالی خود استفاده می‌کند، گفت: بلندگوهای داخلی دشمن و جریان نفاق نیز برای ترساندن و منصرف کردن مردم از مقاومت تلاش می کنند.

خطیب جمعه سلطانیه با یادآوری قضیه افراد ضعیف الایمان قوم طالوت که می گفتند توانایی مقابله با جالوت را ندارند، گفت: امروز هم عده‌ای با ادبیات صلح شرافتمندانه و نجات کشور از نابودی، نسخه تسلیم و ذلت مقابل دشمن می‌پیچند.

حسینی نسب با یادآوری پیروزی های مسلمانان با لشکر اندک در برابر دشمنان و تاکید بر باور به نصرت الهی افزود: صدایی که از جامعه شنیده می‌شود نباید صدای ناتوانی و ضعف باشد. باید با مقاومت خود سوخت موشکهای رزمندگان را تامین کرد.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه دشمن بعد از شکست در جنگ نظامی به جنگ اقتصادی و شناختی روی آورده و لذا در جنگ اقتصادی، هم باید سهم تحریم ها دیده شود، هم سهم جنگ نظامی و هم سهم مدیریت داخلی و برای خنثی سازی آنها تلاش شود، افزود: ایران از موقعیت زمینی، دریایی و کشورهای همسایه برای دور زدن تحریم ها استفاده می کند و انشالله شاهد فروپاشی سلطه پوشالی دشمن خواهیم بود و پیروزی نهایی برای ملت قهرمان ایران خواهد بود.

وی با بیان اینکه در جنگ شناختی هم، دشمن خاکریزها را نه فقط در مرزهای جغرافیایی، بلکه در «دستگاه محاسباتی مسئولان و تاب‌آوری مردم» بنا کرده است، ادامه داد: در این شرایط مسئولان دو وظیفه دارند: اول اینکه تصمیمات

آنان نباید بدون توجه به انسجام ملی باشد و دوم اینکه در برابر مرتجعین و غربگرایان هشیار باشند.

خطیب جمعه سلطانیه به دو مناسبت مهم هفته هم اشاره کرد و با گرامیداشت سالروز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی گفت: مبارزه با ظلم و سلطه استکباری و عزت نفس و خدمت به محرومان که ملقب به سیدالکریم شدند، از ویژگی های خاندان حضرت عبدالعظیم حسنی است.

حسینی نسب با بیان اینکه حضرت عبدالعظیم حسنی ۵ یا ۹ برادر بودند به جوانی جمعیت و فرزندآوری گریزی زد و گفت: فرزندآوری یک فرهنگ اسلامی است. فرزند سرمایه زندگی است نه سربار زندگی. وقتی ماشین می گیریم فکر پول بنزین و لاستیک و هزینه تعمیر نمی کنیم اما وقتی بحث فرزندآوری می شود، به فکر هزینه های او می افتیم. چرا؟ چون به فرزند بعنوان سرمایه زندگی نگاه نمی کنیم. در حالی که رزق و روزی نیز همراه با زن و فرزند است.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه برای هر خانواده ای خداوند سرمایه فرزند را عطا می کند، اما برخی خانواده ها ناشکری می کنند، افزود: سقط جنین شرعا حرام است، دیه هم دارد و قانونا نیز جرم است و هر کسی اقدام کند یا کمک نماید، مجرم است.

وی با گرامیداشت سالروز شهادت دومین شهید محراب آیت‌الله مدنی نماینده امام و امام جمعه تبریز به دست منافقین در سال ۱۳۶٠ شمشی گفت: خطر منافقان برای هر جامعه از خطر هر دشمنی بیشتر است چرا که از یک سو شناخت آنها غالباً آسان نیست و از سوی دیگر دشمنان داخلی هستند و گاه چنان در تارو پود جامعه نفوذ می کنند که جدا ساختن آنها کار بسیار مشکلی است و از طرفی روابط مختلف آنها با سایر اعضاء جامعه، کار مبارزه را با آنها شوار می سازد.

حسینی نسب گفت: منافقین در طول تاریخ ضربات سختی به پیکره مسلمین وارد کرده اند، گفت: جنایت، خیانت، ترور، بمب گذاری و کشتار بی گناهان از اقدامات منافقین بوده بطوری که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حدود ۱۷ هزار نفر را کشته اند.