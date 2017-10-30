نبود مهاجم خوب روی دربی تاثیر داشت/ پرسپولیس افت کرد

سهراب انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص نتیجه دربی هشتادوپنجم گفت: طبق معمول همیشه این بازی حساسیت خودش را دارد، نمی خواهم کلیشه ای صحبت کنم اما کاملا این دیدار با بازی های دیگر متفاوت است ولی دربی هشتادوپنجم چنگی به دل نزد و مثل بازی های قبل تماشاگر پسند نبود. شاید نبود مهاجمان خوب در این دیدار کمی در روند دو تیم تاثیر گذاشته بود.

وی درخصوص عملکرد پرسپولیس گفت: پرسپولیس در نیمه اول بازی خوبی از خود ارائه داد حتی توانست به گل هم دست پیدا کند اما در نیمه دوم و باتوجه به چند بازی پشت همی که قرمزپوشان انجام داده بودند و خستگی کاملا بر آنها غلبه کرده بود بیشتر به یک بازی تدافعی روی آوردند تا بتوانند از گل زده خود حفاظت کنند.

پیشکسوت پرسپولیس تاکید کرد: متاسفانه قرمزپوشان همانند ابتدای فصل بازی های خوبی از خود ارائه نمی دهند و دچار افت شده اند. پرسپولیس تنها سه امتیاز را گرفت اما بازی خوبی از خود ارائه نداد.

انتظاری درخصوص شرایط استقلال هم گفت: برخلاف گذشته استقلال خیلی با نشاط بازی کرد و در فاز هجومی نسبت به بازی های قبلش به مراتب بهتر بود اما متاسفانه باید قبول کنیم استقلال بیمار است و نیاز به زمان دارد تا شرایطش مطلوب شده و بتواند همانند گذشته در امر گلزنی موفق باشد. آبی پوشان چند موقعیت داشتند که نتوانستند از آن به خوبی استفاده کنند و این نشان می دهد که این تیم مشکل دارد و شفر باید خیلی زود مشکلات این تیم را حل و به جایگاه واقعی اش برساند.

وی درخصوص عملکرد داور این دیدار هم گفت: بی تعارف بگویم داور قضاوت ضعیفی داشت. بازی از دستش خارج شده بود و با دادن ۱۰ کارت زرد به دو تیم شرایط بازی را به هم ریخت. بیژن حیدری بی تجربه بود و در حد و اندازه های این دیدار نتوانست قضاوت کند و اگر بازی وقت های بیشتری داشت شاید اتفاقات ناگوارتری هم رخ می داد.

پیشکسوت پرسپولیس در پایان خاطرنشان کرد: از همه تماشاگرانی که به ورزشگاه آمدند باید تشکر کرد با آن اتفاقات بدی که در بلیت فروشی به وجود آمد و فشار عصبی زیادی به تماشاگران آمد اما انها به عشق تیم محبوب شان تنها تیم خود را تشویق کردند.