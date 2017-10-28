مرتضی صفاری نطنزی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها اظهار داشت: بعد از سقوط رژیم بعث، روابط بسیار نزدیکی با دولت عراق و اقلیم کردستان داشتیم، کسانی که در اقلیم کردستان به قدرت رسیده بودند، افراد غریبه‌ای نبودند؛ آنها سالیان سال در ایران زندگی می‌کردند.

وی ادامه داد: با همکاری و مساعدت ایران، کردها توانستند در چارچوب قانون اساسی عراق در صحنه سیاسی این کشور پست‌های کلیدی داشته باشند.

نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسلامی افزود: جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان به توسعه اقتصادی اقلیم کمک کرد و ارتباطات خوب تجاری بین ایران و اقلیم کردستان برقرار بود.

وی تصریح کرد: این نزدیکی موجب شد که با عمل به توصیه‌های ایران، اجازه ندهیم اقلیم وارد صحنه‌هایی شود که منافع ملت کرد را به همراه نداشته باشد؛ کردها از اقوام اصیل ایرانی هستند که همیشه مورد توجه جمهوری اسلامی بودند.

صفاری نطنزی گفت: متأسفانه مسعود بارزانی با تحریک برخی قدرت‌ها پا در عرصه‌ای گذاشت که هیچ نفعی برای مردم کرد نداشت و از همان اول تحلیلگران مسائل سیاسی معتقد بودند این حرکت آقای بارزانی منجر به شکست خواهد شد، زیرا در صحنه داخلی عراق، در میان جریانات کردی و کشورهای خارجی و بین‌المللی، حامی نداشت.

رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: جای تأسف دارد که آقای بارزانی لجاجت به خرج داد و این مسیر را تا انتها رفت و در نهایت خودش را در صحنه سیاسی عراق و کردستان سوزاند؛ او هیچ‌گاه در عراق آینده سیاسی نخواهد داشت.

وی تأکید کرد: توصیه‌ای که جمهوری اسلامی به مقامات عراقی داشت و رایزنی‌هایی که با دولت ترکیه انجام داد، موجب شد این غائله ختم به خیر شود. تلاش جمهوری اسلامی این است که دولت عراق بر تمامیت ارضی خود حاکمیت داشته باشد؛ ما نباید اجازه دهیم که حرکت‌های جدایی‌طلبانه در منطقه شکل بگیرد.