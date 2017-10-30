زندگی یک موسیقیدان بزرگ کتاب شد/ رضا محجوبی افسونگر نغمه پرداز

شهاب منا از انتشار مجموعه ۲ جلدی «رضا محجوبی، افسونگر نغمه‌پرداز» با پژوهش و نگارش محمدرضا شرایلی و خودش خبر داد که به تازگی در دسترس علاقه مندان موسیقی قرار گرفته است.

شهاب منا پژوهشگر و از نگارندگان مجموعه ۲ جلدی «رضا محجوبی، افسونگر نغمه‌پرداز» در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: مجموعه دو جلدی «رضا محجوبی، افسونگر نغمه پرداز» با پژوهش و نگارش محمدرضا شرایلی و بنده توسط نشر «خنیاگر» در دسترس علاقه مندان موسیقی قرار گرفت. به هر حال از تاثیر بسیار زیاد ویولن نوازی رضا محجوبی هنرمند بزرگ موسیقی کشورمان گفته ها و نوشته هایی به جا مانده که هنوز مستندات جامعی از احوال و آثارش منتشر نشده است.

وی ادامه داد: این مجموعه ۲ جلدی تلاش ۱۳ ساله ای است تا با فراهم کردن مستندات مکتوب و صوتی، فعالیت های هنری رضا محجوبی را به سهم خود منعکس کند. جلد اول این مجموعه با عنوان «شرح حال و خاطرات» که به شرح حال مرحوم رضا محجوبی اختصاص دارد به همراه یک لوح فشرده شامل ۱۵ قطعه از نواخته های این هنرمند و شاگردانش به علاقه مندان ارایه شده است. در جلد دوم نیز موضوع «بررسی شیوه نوازندگی، آوانگاری و شرح آثار» رضا محجوبی مورد بررسی قرار گرفته که در این مجلد نیز یک لوح فشرده شامل ۳۱ قطعه از بازنوازی و تنظیم آثار این هنرمندان توسط موسیقیدانان معاصر مورد استفاده قرار گرفته است.

این مولف که تاکنون آثار متعددی را پیرامون فعالیت های هنری هنرمندان مطرح موسیقی ایران منتشر کرده در توضیح جزئیات دیگری از این کتاب گفت: کتاب اول زندگی رضا محجوبی با تحقیق کتابخانه ای و میدانی از لابه لای اوراق کهنه مجلات و کتاب های قدیمی تا مصاحبت با هنرمندان و هنردوستان به دست آمده است؛ دوستانی که بسیاری از آنها نیز هم اکنون دار فانی را وداع کردند. به هر ترتیب رضا محجوبی از نخستین کسانی بود که در ایران کلاس تعلیم ویولن را تاسیس کرد که ما سعی کردیم در بخش اول به این گوشه از زندگی وی نیز بپردازیم.

منا افزود: مهم‌ترین اسناد حاصل از این‌ تحقیق ارایه هشت تراک از نوازندگی رضا محجوبی در لوح فشرده همراه کتاب حاضر است تا نمونه‌هایی از هنر وی را به‌ طور مستند برای نخستین‌ بار به جامعه موسیقی ایران نمایش دهد. اجرای قطعه کاروان (به‌ یاد رضا) با سرانگشتان هنرمند برادر کوچک‌ترش مرتضی محجوبی و هفت تراک از نواخته‌های شاگردان رضا محجوبی دیگر مندرجات لوح فشرده جلد اول هستند.

مولف کتاب «رضا محجوبی، افسونگر نغمه پرداز» در توضیح جلد دوم این مجموعه که به بررسی شیوه نوازندگی، آوانگاری و شرح آثار محجوبی پرداخته شده، اظهار کرد: بخش اول کتاب دوم به تاریخچه نوازندگی ویولن در ایران و جایگاه رضا محجوبی در آن می‌پردازد. بعد از این موضوع شیوه ویولن‌نوازی رضا محجوبی براساس هشت تراک به‌ دست‌ آمده از او از نظر تکنیک‌های آرشه و پنجه، محتوا، قالب، نحوه جواب آواز، متر و دینامیک، تزئینات و کوک‌ بررسی شده و در ادامه پس از مقدمه‌ای درباره آثار به‌ جا مانده از رضا محجوبی در ۲ دوره سلامت و شوریدگی این هنرمند، ۳۲ اثر از وی در گونه‌های پیش‌درآمد، تصنیف، چهارمضراب، ضربی و رِنگ تفکیک و شرح داده شده‌اند.

منا تاکید کرد: از میان این آثار، ۱۳ قطعه در این کتاب آوانگاری شده‌اند و باقی قطعات نیز که به‌ صورت ساده و آموزشی توسط روح‌الله خالقی، لطف‌الله مفخم‌پایان و موسی معروفی نگاشته شده‌ بودند با اجراهای موسیقیدانان معتبر و معاشر رضا محجوبی در صفحات ضبط‌ و بخش‌های کامل‌تر و اشارات اصیل‌تر ملودی آنها به ‌نت‌نگاری‌های موجود افزوده شده و جامع‌ترین روایت از هر اثر ارایه شده است. البته در مورد هر قطعه ابتدا فهرست مستندات صوتی و مکتوب از بازنوازی‌ها و نت‌های منتشرشده به‌ همراه تصاویر و اسناد و اطلاعات تاریخی و سپس روایت جامع از نت‌نگاری قطعه نیز آمده است.

وی در پایان عنوان کرد: لوح فشرده ضمیمه کتاب حاوی ۳۱ تراک صوتی از بازنوازی و تنظیم آثار رضا محجوبی توسط دیگر موسیقیدانان است که از آن میان، یک تراک از لوله فنوگراف، ۲۱ تراک از صفحات قدیمی، ۴ تراک از برنامه‌های «گلها» و ۴ تراک از دیگر منابع گردآوری شده است.