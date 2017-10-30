برای دریافت مطالباتمان به باشگاه رفتیم/ استقلال شرایط خوبی ندارد

ستار همدانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حضورش در باشگاه استقلال اظهار داشت: چند سال است که از استقلال جدا شدهایم، اما همچنان طلب خود را دریافت نکردهایم و امروز به باشگاه آمدهایم تا ببینیم میتوانیم مطالبات خود را دریافت کنیم.
وی ادامه داد: چند سال از حضور ما در استقلال میگذرد، اما هنوز نتوانستهایم طلبمان را از این باشگاه بگیریم و نمیدانیم آیا امروز هم که به باشگاه آمدهایم، موفق خواهیم شد، یا خیر؛ امیدواریم هر چه زودتر با کمک مسئولان استقلال این مشکل برطرف شود و ما به مطالباتمان دست پیدا کنیم.
همدانی در خصوص شرایط این روزهای استقلال گفت: متأسفانه استقلال روزهای خوبی را سپری نمیکند، آبیپوشان برابر پرسپولیس هم شکست خوردند؛ اگرچه نسبت به گذشته بازی بهتری از خود ارائه کردند، اما باید بپذیریم استقلال روزهای خوبی را سپری نمیکند و امیدواریم سرمربی آلمانی استقلال بتواند هر چه زودتر وضعیت را سر و سامان داده تا آبیپوشان در دیدارهای بعدی خود نتیجه قابل قبولی کسب کنند.
پیشکسوت باشگاه استقلال درباره دیدار فردای آبیپوشان برابر نفت تهران تصریح کرد: این بازی برای استقلالیها بسیار سخت است، تیم نفت حال و روز خوبی ندارد و مطمئن هستم نمیخواهد مقابل استقلال بازنده باشد، اما آبیپوشان اگر میخواهند به روزهای خوبشان بازگردند، باید این دیدار را با پیروزی به پایان برسانند، از تعطیلات سه هفتهای لیگ نهایت استفاده را برده و با تمرینات خوبی که انجام میدهند، بتوانند در دیدارهای بعدی خود پیروز میدان باشند.
وی افزود: شفر زمان میخواهد تا بتواند استقلال را به جایگاه واقعیاش برساند، اما امتیازاتی که از دست رفته، جبرانش سخت است و شرایط برای استقلال خوب نیست.
پیشکسوت باشگاه استقلال در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم بدشانسی و این اتفاقات بد، دست از سر استقلال بردارد و در هفتههای بعدی شاهد موفقیت آبیپوشان در لیگ باشیم.
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