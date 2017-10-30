به گزارش خبرنگار مهر، خدانظر دریکوند در جمع خبرنگاران با گرامیداشت روز ۸ آبان سالروز شهادت محمد حسین فهمیده، روز بسیج دانش آموزی و یوم الله ۱۳ آبان، روز دانش آموز گفت: ۱۳ آبان یادآور رویدادهای تاریخی تبعید امام راحل به ترکیه در ۱۳ آبان سال ۴۳، کشتار دانش آموزان در ۱۳ آبان ۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۵۸ است.

وی افزود: این سه رویداد متفاوت که هریک در شکل دادن انقلاب اسلامی نقش داشته و مبارزه با استکبار جهانی و عوامل آن را نشان می دهد.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان تاکید کرد: ۱۳ آبان نماد مبارزه ملت ایران با استثمار و استکبار است و نقش دانش آموزان در این زمینه بر کسی پوشیده نیست.

دریکوند بر این نکته تاکید کرد که تجارب تاریخی نشان می دهد هر جا مقاومت کردیم، در همان جا شاهد در هم ریختن قدرت پوشالی استکبار و آمریکا بودیم، چرا که نتیجه مقاومت و پایداری ملت ایران رسیدن به نتایج مطلوب بوده است و اضافه کرد: در ۱۳ آبان ماه هم‌زمان با برگزاری مراسم راهپیمایی زنگ مبارزه با استکبار جهانی در مراسم آغازین به صدا در خواهد آمد.

وی زمان آغاز راهپیمایی یوم الله ۱۳آبان و راس ساعت ۹ صبح عنوان کرد و گفت: در خرم آباد راهپیمایی از ساعت ۹ صبح از میدان شهدا آغاز و پس از طی مسیر به طرف پل شهدا، سه راه اسدآبادی و خیابان انقلاب در مصلای الغدیر خاتمه پیدا خواهد کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان ادامه داد: مسیر های راهپیمایی در شهرستانها و مناطق با همکاری ستاد هماهنگی یوم الله ۱۳آبان مشخص می شود.

دریکوند در ادامه به برنامه های اجرایی بزرگداشت یوم الله ۱۳آبان اشاره کرد و افزود: برگزاری جلسات گفتمان انقلاب با حضور صاحب نظران عرصه مسائل سیاسی، اجتماعی در مدارس استان به منظور آگاهی بخشی به دانش آموزان، نواخته شدن زنگ مبارزه با استکبار جهانی در همه مدارس استان، برگزاری مسابقات فرهنگی هنری با موضوعات ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی، برپایی نمایشگاه و ایستگاه نقاشی ویژ ه دانش آموزان با مشارکت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از جمله برنامه هایی است که برای بزرگداشت این روز در نظر گرفته شده است.