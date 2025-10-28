معاون فرماندار دیلم: ۱۳ آبان نماد مقاومت و وحدت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حاجب‌فرد صبح سه شنبه در نشست هماهنگی ستاد گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان با اشاره به اهمیت این روز به‌عنوان یکی از مناسبت‌های ماندگار انقلاب اسلامی گفت: سیزدهم آبان یادآور سه واقعه بزرگ تاریخی است و به‌ویژه به‌عنوان «روز دانش‌آموز» در حافظه ملت ایران ماندگار شده است؛ چرا که یادآور رشادت و جان‌فشانی دانش‌آموزانی است که در برابر ظلم رژیم طاغوت ایستادند و جان خود را فدای انقلاب اسلامی کردند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان دیلم افزود: وظیفه ماست که ضمن گرامیداشت این روز تاریخی، پیام‌ها و مفاهیم ارزشمند آن را برای نسل جوان تبیین کنیم تا روحیه استکبارستیزی، آگاهی و مقاومت در آنان نهادینه شود.

حاجب‌فرد با اشاره به وحدت مردم در حمایت از ملت مظلوم غزه تصریح کرد: امروز نیز باید با همدلی، بصیرت و اتحاد، روز ۱۳ آبان را به نماد آگاهی، مقاومت و وحدت ملی تبدیل کنیم و با حضور پرشور خود در راهپیمایی، خشم و انزجار ملت ایران از جنایات استکبار جهانی را اعلام نمائیم.

معاون فرماندار در پایان بر حضور گسترده مردم در مراسم روز ۱۳ آبان تأکید کرد و از تمامی دستگاه‌های اجرایی خواست با برنامه‌ریزی دقیق، همکاری بین‌بخشی و اجرای برنامه‌های فرهنگی، در برگزاری باشکوه این مراسم مشارکت فعال داشته باشند.

بر اساس اعلام ستاد برگزاری، راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان ساعت ۹ صبح از مقابل ناحیه مقاومت بسیج سپاه صاحب الزمان (عج) شهرستان آغاز و تا مصلی نماز جمعه ادامه خواهد داشت و شعار محوری امسال نیز «متحد، استوار در برابر استکبار» تعیین شده است.