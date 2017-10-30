  1. استانها
  2. اصفهان
۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۳۳

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان:

جو اصفهان تا سه روز آینده پایدار است

جو اصفهان تا سه روز آینده پایدار است

اصفهان - رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان گفت: نقشه‌های هواشناسی استان اصفهان بیانگر حاکمیت جوی پایدار تا سه روز آینده بر روی استان است.

حسن خدابخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به  بررسی نقشه‌های هواشناسی استان اصفهان طی سه روز آینده اظهار داشت: بررسی این نقشه‌ها بیانگر جوی نسبتاً پایدار در سطح استان است.

وی افزود:  بر این اساس در سه روز آینده در اکثر مناطق استان آسمان به‌صورت صاف تا قسمتی ابری،گاهی وزش باد و در مناطق مرکزی غبار پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان در خصوص وضعیت دمایی استان اصفهان نیز اضافه کرد: دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در اکثر مناطق تغییر محسوسی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه آران و بیدگل با دمای هوای ۳۳ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان اصفهان طی ۲۴ ساعت آینده پیش‌بینی می‌شود، ابراز داشت: در این بازه زمانی بوئین و میان دشت با دمای صفر درجه سانتی‌گراد خنک ترین نقطه پیش بینی می‌شود.

کد مطلب 4129327

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها