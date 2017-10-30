جو اصفهان تا سه روز آینده پایدار است

حسن خدابخش در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی نقشههای هواشناسی استان اصفهان طی سه روز آینده اظهار داشت: بررسی این نقشهها بیانگر جوی نسبتاً پایدار در سطح استان است.
وی افزود: بر این اساس در سه روز آینده در اکثر مناطق استان آسمان بهصورت صاف تا قسمتی ابری،گاهی وزش باد و در مناطق مرکزی غبار پیشبینی میشود.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی استان اصفهان در خصوص وضعیت دمایی استان اصفهان نیز اضافه کرد: دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در اکثر مناطق تغییر محسوسی نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه آران و بیدگل با دمای هوای ۳۳ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان اصفهان طی ۲۴ ساعت آینده پیشبینی میشود، ابراز داشت: در این بازه زمانی بوئین و میان دشت با دمای صفر درجه سانتیگراد خنک ترین نقطه پیش بینی میشود.
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