به گزارش خبرگزای مهر، با اینکه الوند بیشتر مایل بود تازه ترین ساخته اش نخستین بار در جشنواره فیلم فجر نمایش داده شود، اما با نظر حسن توکل نیا تهیه‌کننده "تله" قرار شد این فیلم از هفته پایانی آذرماه روی پرده برود.

در خلاصه داستان "تله" آمده است: در شب ازدواج زوجی جوان، تلفن زنگ می رند و صدایی از گذشته می گوید ... شادی جای خود را خیلی زود به هراس می دهد. در این فیلم محمدرضا گلزار، مهناز افشار، امین حیایی، ماه چهره خلیلی، سحر ذکریا، امیرحسین صدیق، سیروس ابراهیم زاده و ... ایفای نقش می کنند.

از دیگر عوامل تولید "تله" می توان به نویسنده: ایرج افشار، مدیر فیلمبرداری: حسین ملکی، طراح صحنه و لباس: کیوان مقدم، طراح چهره پردازی: عاطفه رضوی و موسیقی: محمدرضا علیقلی اشاره کرد.

الوند اواسط آذرماه ساخت "زن دوم" را بر اساس فیلمنامه ای از فرشته طائرپور و مینو کریم زاده برگرفته از کتابی به همین نام تولید می شود و فیلمبرداری آن به مدیریت غلامرضا آزادی در لاریجان، تهران و شیراز انجام خواهد شد. نیکی کریمی، محمدرضا فروتن، آناهیتا نعمتی و هنگامه قاضیانی بازیگران فیلم هستند.