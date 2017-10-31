به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه رادیویی ایران، برنامه «پلاک هشت» که به طور زنده از بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات پخش می شود امروز نهم آبان در گفتگوی حضوری با محسن فرجادی نماینده معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بیان فعالیت های این نهاد در رزمواره مدافعان حرم می پردازد.

چهارشنبه ۱۰ آبان نیز فرزاد طالبی نماینده معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئول بخش سرود و نغمات آیینی رزمواره مهمان این برنامه است.

«پلاک هشت» به تهیه کنندگی زینب برومند و گویندگی کیوان همتی ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴ به طور زنده و مستقیم از نمایشگاه مطبوعات و از غرفه رادیو ایران در مصلی پخش می شود.