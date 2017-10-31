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۹ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۰۰

تشریح برنامه‌های نخستین رزمواره مدافعان حرم در «پلاک هشت»

تشریح برنامه‌های نخستین رزمواره مدافعان حرم در «پلاک هشت»

برنامه «پلاک هشت» در رادیو ایران با حضور نماینده هایی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تشریح نخستین رزمواره مدافعان حرم می پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه رادیویی ایران، برنامه «پلاک هشت» که به طور زنده از بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات پخش می شود امروز نهم آبان در گفتگوی حضوری با محسن فرجادی نماینده معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بیان فعالیت های این نهاد در رزمواره مدافعان حرم می پردازد.

چهارشنبه ۱۰ آبان نیز فرزاد طالبی نماینده معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئول بخش سرود و نغمات آیینی رزمواره مهمان این برنامه است.

«پلاک هشت» به تهیه کنندگی زینب برومند و گویندگی کیوان همتی ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴ به طور زنده و مستقیم از نمایشگاه مطبوعات و از غرفه رادیو ایران در مصلی پخش می شود.

کد مطلب 4130038
عطیه موذن

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