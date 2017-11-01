معاون طرح ملی حفاظت از تالاب‌ها گفت: در مطالعات نیاز آبی تالاب‌ها، بسته به وضعیت آبی سال، توزیع زمانی حقابه را در نظر می‌گیریم و بهینه آن است که وزارت نیرو حقابه تالاب‌ها را طبق همین توزیع تأمین کند.

معاون طرح ملی حفاظت از تالاب‌ها در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها به خبرنگار مهر گفت: امسال بارش‌ها کمتر بود و مسئله اصلی تالاب‌های ما، رؤیارویی با کم‌آبی است.

مهری اثنی عشری در پاسخ به اینکه آیا همان‌گونه که رئیس سازمان محیط‌ زیست گفته حقابه تالاب‌ها تنها در آخر زمستان و به شکل سیلابی تأمین می‌شود یا نه؟ گفت: در مطالعات نیاز آبی که انجام می‌شود، برنامه‌ریزی می‌کنیم و بسته به شرایط ترسالی و خشکسالی و به طور کلی وضعیت آبی، توزیع مناسب حقابه را لحاظ می‌کنیم.

وی ادامه داد: حقابه مورد توافق با وزارت نیرو را تلاش می‌کنیم تا حد امکان بر اساس برنامه زمانی و توزیع سالانه مد نظر داشته باشیم. بنابراین حالت بهینه همان است که حقابه را بر اساس این توزیع دریافت کنیم.

معاون طرح ملی حفاظت از تالاب‌ها افزود: ستاد ملی احیای تالاب‌ها که تشکیل شده، هنوز ساختار تشکیلاتی آن شکل نگرفته و بنابراین طرح حفاظت از تالاب‌ها مستقل از آن در سازمان محیط‌زیست فعالیت می‌کند.

اثنی عشری در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که آیا برای اقناع مسئولان و بخش توسعه‌گرا، برآورد اقتصادی ارزش تالاب‌ها و میزان خسارت وارده به کشور در صورت از بین رفتن آنها انجام شده یا نه؟ توضیح داد: در حال حاضر ما در طرح حفاظت از تالاب‌ها در این زمینه برنامه‌ای در حال اجرا نداریم اما بر اساس جلسات و مراوداتی که با خانم زهرا جواهریان مدیرکل دفتر توسعه پایدارداشته‌ایم، آنها مطالعاتی را در این زمینه انجام می‌دهند. برای برخی تالاب‌ها به صورت پایلوت اجرا شده اما هنوز طرح جامعی در این زمینه برای کل تالاب‌های کشور نداریم.