پیام تسلیت رهبر حماس به سردار سلیمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، اسماعیل هنیه رهبر جنبش مقاومت اسلامی حماس در پیامی درگذشت پدر سردار سلیمانی را تسلیت گفت.

بر اساس این گزارش، متن پیام رئیس دفتر سیاسی حماس به شرح زیر است:

برادر بزرگوار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی حفظه الله

سلام علیکم ورحمه الله وبرکاته

در جنبش مقاومت اسلامی حماس با دلی مومن به قضا و قدر الهی، در اندوه و تالم خبر درگذشت پدر حضرتعالی مرحوم حاج حسن سلیمانی رحمت الله علیه را دریافت کردیم.

ما در جنبش حماس، خالصانه به حضرتعالی و خانواده محترم تسلیت و تعزیت می گوییم و از خداوند بلند مرتبه مسالت داریم که ایشان را مشمول رحمت و مغفرت خود قرار دهد و بهشت برین را نصیب شان گرداند و به شما، بستگان و دوستداران ایشان صبر جمیل و اجر جزیل عطا فرماید.

انا لله وانا الیه راجعون

برادر شما

اسماعیل هنیه

رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس