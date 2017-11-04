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۱۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۲۱

فرماندار اسفراین:

شعار «مرگ بر آمریکا» تیری در برابر استکبار است

شعار «مرگ بر آمریکا» تیری در برابر استکبار است

اسفراین- فرماندار اسفراین گفت: فریادها و شعارهای مردم در روز ۱۳ آبان همانند تیری در برابر دشمن است.

جواد نوروزی در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فریاد «مرگ بر آمریکا» با مشت‌های گره‌کرده، ناشی از حوادث تلخی است که آمریکا قبل و بعد از انقلاب بر دل ملت ایران گذاشته است.

نوروزی بابیان اینکه آمریکا با اقدامات سلطه گری خود نفرت عمیقی بر دل تمامی مسلمانان گذاشته است، افزود: امروز شاهد به خاک و خون کشیدن کشورهای مستضعف و کشته شدن مردم مظلوم مسلمان از سوی استکبار هستیم.

وی افزود: ازاین‌رو شعارهای ملت ایران علیه آمریکا، حرف دل تمامی کشورهای اسلامی که آمریکا مورد هدف قرار داده است.

فرماندار اسفراین تصریح کرد: استکبار بداند حضور گسترده ملت ایران همواره در راهپیمایی‌ها ادامه دارد و دیگر نخواهد توانست اقدامات گذشته‌اش علیه ایران را تکرار کند.

کد مطلب 4133635

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