بارش تگرگ در ارتفاعات اردبیل/بارش برف در راه است

علی دولتی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در اغلب مناطق استان تصریح کرد: طی دو روز گذشته بیشترین بارش باران با ۲۱ میلیمتر در شهرستان خلخال ثبت شده است.
وی افزود: بارش متوسط باران در این شهرستان ادامه دارد و بارشها منجر به آبگرفتگی برخی مناطق شده است.
مدیرکل هواشناسی استان تأکید کرد: بررسی وضعیت فعالیت سامانه بارشی نشان میدهد بارشها به تدریج از مناطق جنوبی به مناطق مرکزی تغییر مکان خواهد داد.
دولتی مهر با اشاره به تداوم وضعیت فعلی در روزهای یکشنبه و دوشنبه اضافه کرد: تا روز دوشنبه بارش پراکنده در اغلب مناطق استان پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه در روزهای سهشنبه و چهارشنبه شاهد افزایش چند درجهای دما خواهیم بود، ادامه داد: از روز پنجشنبه سامانه هوای سرد و بارشی دیگری وارد آسمان استان میشود.
به گفته مدیرکل هواشناسی استان فعالیت این سامانه میتواند منجر به بارش برف در برخی مناطق شود و فعالیت آن تا دوشنبه هفته آینده تداوم خواهد داشت.
نظر شما