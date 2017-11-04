«آتش و قداره» به «عشق و آتش» تغییر نام داد

به گزارش خبرگزاری مهر، نام فیلم سینمایی «آتش و قداره» که هم‌اکنون در مراحل صداگذاری قرار دارد به «عشق و آتش» تغییر پیدا کرد. این فیلم به کارگردانی و تهیه کنندگی محمد عرب‌ گرگانی با پایان تدوین توسط روزبه کلباسی در حال حاضر مراحل پایانی فنی را پشت سر می‌گذارد و به زودی آماده نمایش می شود.

حسین یاری، مهران غفوریان، محمدرضا شریفی نیا، هلیا امامی، فاطمه گودرزی، علی صادقی، مهرداد ضیایی، نیما شاهرخ‌شاهی، ارژنگ امیرفضلی، امیرحسین صدیق، قدرت الله صالحی، الله قلی نظری، محسن افشانی، ارسلان قاسمی، علی مسعودی مشهدی، امین ایمانی، رضا عزیزی، ایمان صفا، رضا هاشمی، علیرضا بابایی، صادق حدادی، طاها عرب و محمدرضا زاهدی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

در خلاصه داستان «عشق و آتش» آمده است: «من می‌دونم جای تو، تو قلب من کجاست ... ولی ... نمی‌دونم... اصلاً جایی تو قلب تو دارم یا نه؟ ... تو منو قبول کردی فقط به خاطر ...؟»

دیگر عوامل اصلی این پروژه سینمایی عبارتند از نویسنده: منصور بَراهیمی، مدیر فیلمبرداری: حسن پویا، انتخاب بازیگران: محمدرضا شریفی نیا، مشاور حقوقی پروژه: علی نظری، طراح صحنه و لباس: اصغر نژادایمانی، طراح چهره‌پردازی: سیدمحسن موسوی، مدیر تولید: بهزاد هاشمی، صدابردار: حسین بشاش، طراح و ترکیب‌ کننده‌ صدا: آرش قاسمی، عکاس: علی نیک‌رفتار، آهنگساز: بهزاد عبدی، طراح و مجری جلوه های رایانه ای: امیر سحرخیز، جانشین مدیر تولید: حسن حیدرزاده، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: حامد شریفی‌نیا، مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد، تبلیغات فضای مجازی: محمد حیدری، دستیار دوم کارگردان: رضا عزیزی، دستیار برنامه ریز: فاطمه فامیل‌دوست، دستیار سوم کارگردان: حدیث حاذقی، مجریان چهره پردازی: آفرین صادقی، مهدی خلج، مالک مالکی، دستیار اول طراح صحنه و لباس: علیرضا حیدری، مدیر صحنه: سعید قرقانی، دکوراتور: یوسف بهشتی، دستیاران: صادق خرم دلشاد، ماشاالله گلیار، محمد پورشریف، آرش رضوی، دستیار طراح لباس: آزیتا دباغی، ماندانا مرادقلی، دستیار تهیه‌کننده: زهرا قاسمی، گرافیست: طاها عرب، دستیار اول فیلمبردار: حامد عزت‌خواه، دستیار دوم فیلمبردار: ابراهیم عزت‌خواه، گروه فیلمبرداری: محمدنادر قشلاقی، صفر صلاح‌لو، امیر متقی، میلاد عزت‌خواه، میلاد کریمی، اپراتور دوربین: سجاد کریمی، دستیاران صدابردار: مسعود سیدعباسی، نیما خدادی، صداگذاران: محمدمهدی جواهری‌زاده، محمد قاسمی، تصویربردار پشت صحنه: رضا رشیدی‌فر، دستیار تصویربردار پشت صحنه: علی محمدپور، مدیر تدارکات: مهدی روزبهانی، دستیار تدارکات: مهدی افروخته، خدمات: رضا مافی، ماشاالله ملکی، محمدرضا حقگوی، محسن نودهی، مشاور فرهنگی سرمایه‌گذار: احمد قلیش‌لی، ناظر مالی: منوچهر شمس.