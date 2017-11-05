مهدی تاج: توقعی جز کسب مقامی دیگر از فوتبال ساحلی وجود نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مهدی تاج آمده است: بدون شک از عملکرد و افتخار آفرینی های چند سال اخیر ساحلی بازان کشورمان توقعی جز کسب مقام دیگری در مسابقات سطح بالای جام بین قاره ای جهان نمی رفت.

اکنون که برگ زرین دیگری توسط بازیکنان غیرتمند فوتبال ساحلی ایران در تاریخچه فوتبال ساحلی کشور رقم خورده ، جا دارد تا گرم ترین تبریکات را از طرف خودم و خانواده فوتبال به تک تک بازیکنان ، اعضای کادرفنی ، خانواده های عزیزشان و دپارتمان فوتبال ساحلی عرض کنم.

همچنین انتخاب پیمان حسینی دروازه بان تیم ملی فوتبال ساحلی ایران به عنوان برترین دورازه بان جهان، انتخاب گل وی به عنوان گل سال و همینطور انتخاب محمد احمدزاده به عنوان یکی از پنج ستاره فوتبال ساحلی جهان در سال ۲۰۱۷ را که نشان از شایستگی آنها در سطح جهان دارد را صمیمانه تبریک می گویم و از خداوند متعال ادامه روند موفق کنونی را خواستارم.