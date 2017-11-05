  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۴ آبان ۱۳۹۶، ۸:۳۱

تبریک رئیس فدراسیون به ساحلی‌بازان؛

مهدی تاج: توقعی جز کسب مقامی دیگر از فوتبال ساحلی وجود نداشت

مهدی تاج: توقعی جز کسب مقامی دیگر از فوتبال ساحلی وجود نداشت

رئیس فدراسیون فوتبال در پیامی کسب مقام سوم جام بین قاره ای جهان و عناوین فردی ملی پوشان در مراسم برترین‌های جهان را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مهدی تاج آمده است: بدون شک از عملکرد و افتخار آفرینی های چند سال اخیر ساحلی بازان کشورمان توقعی جز کسب مقام دیگری در مسابقات سطح بالای جام بین قاره ای جهان نمی رفت.

اکنون که برگ زرین دیگری توسط بازیکنان غیرتمند فوتبال ساحلی ایران در تاریخچه فوتبال ساحلی کشور رقم خورده ، جا دارد تا گرم ترین تبریکات را از طرف خودم و خانواده فوتبال به تک تک بازیکنان ، اعضای کادرفنی ، خانواده های عزیزشان و دپارتمان فوتبال ساحلی عرض کنم.

همچنین انتخاب پیمان حسینی دروازه بان تیم ملی فوتبال ساحلی ایران به عنوان برترین دورازه بان جهان، انتخاب گل وی به عنوان گل سال و همینطور انتخاب محمد احمدزاده به عنوان یکی از پنج ستاره فوتبال ساحلی جهان در سال ۲۰۱۷ را که نشان از شایستگی آنها در سطح جهان دارد را صمیمانه تبریک می گویم و از خداوند متعال ادامه روند موفق کنونی را خواستارم.   

کد مطلب 4134824
رضا خسروي

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها