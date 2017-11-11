«لیست تنفر» به بازار نشر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «لیست تنفر» نوشته جنیفر براون به تازگی با ترجمه مهرزاد جعفری توسط انتشارات آذرباد منتشر شده است.
این کتاب، اولین ترجمه ای است که از این نویسنده در ایران چاپ می شود و داستانش از این قرار است: نیک و والری دو دوست هستند و رابطه خوبی با یکدیگر دارند. ایندو دفترچهای دارند که نام آنرا لیست تنفر گذاشتهاند و در این دفترچه نام تمام افراد و چیزهایی که از آن تنفر دارند را مینویسند. دو شخصیت داستان شخصیتی درونگرا و طرد شده از جامعه مدرسه خود هستند و خانواده از هم پاشیدهای دارند.
این رُمان به نوعی رُمانی اجتماعی و روانشناسانه معرفی شده است و در سال ۲۰۱۶، پرفروشترین کتاب نیویورک تایمز بوده است. این کتاب برای اولین بار اول سپتامبر سال ۲۰۰۹ در آمریکا بهچاپ رسید.
جایزهکتاب برتر سال Missouri Gateway، نامزد جایزه Lincoln، نامزد کتاب برتر سال از دیدگاه کاربران Milwaukee County، برنده جایزه کتاب برتر سال Mischigan Library Association و جایزه کتاب برتر سال Oklahoma Sequoyah از جمله جوایزی هستند که این کتاب به خود اختصاص داده است.
در ادامه داستان این رمان، یک روز صبح، نیک، با یک اسلحه وارد سالن اجتماعات دبیرستان گاروین میشود و تمام افرادی که در این لیست نامشان آورده شده را میکُشد، در میان این تیراندازی، برحسب اتفاق یک تیر هم به پای والری شلیک میشود. پس از تیراندازی، نیک به خودش هم شلیک میکند. داستان کتاب درست از وسط این جریان تیراندازی شروع میشود و خواننده با مراحل بهبود والری پیش میرود.
این کتاب با ۳۵۱ صفحه و قیمت ۲۳ هزار تومان منتشر شده است.
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